Ο τραγουδιστής D4vd ερευνάται  για τον θάνατο 14χρονης που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του

Περισσότερους από έξι μήνες μετά τον εντοπισμό της σορού μιας ανήλικης μέσα σε εγκαταλελειμμένο Tesla που ήταν καταχωρημένο στο όνομά του, αποκαλύφθηκε ότι ο τραγουδιστής D4vd αποτελεί στόχο έρευνας μεγάλου ενόρκου στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με έγγραφα κλητεύσεων που είχαν αρχικά σφραγιστεί και δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, οι εισαγγελείς χαρακτηρίζουν τον 20χρονο καλλιτέχνη, με το πραγματικό όνομα Ντέιβιντ Μπερκ, ως «στόχο» σε υπόθεση που αφορά τον θάνατο της Σελέστε Ρίβας Ερνάντες. Στα έγγραφα αναφέρεται ότι ενδέχεται να εμπλέκεται σε ένα αδίκημα ανθρωποκτονίας βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας.

Η σορός της 14χρονης βρέθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 σε Tesla Model Y, το οποίο είχε ρυμουλκηθεί από πολυτελή γειτονιά στους λόφους του Χόλιγουντ, όπου φερόταν να είχε εγκαταλειφθεί. Το όχημα ήταν καταχωρημένο στο όνομα του Μπερκ, σε διεύθυνση συγγενικών του προσώπων. Η οικογένεια της ανήλικης είχε δηλώσει την εξαφάνισή της από το Λέικ Έλσινορ, περίπου 110 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, ήδη από το 2024.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο μπροστινό αποθηκευτικό χώρο του οχήματος σάκο μεταφοράς πτώματος με έντονη οσμή αποσύνθεσης. Όταν τον άνοιξαν εν μέρει, διαπίστωσαν ότι το σώμα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη. Κατά την αφαίρεση του σάκου διαπιστώθηκε ότι τα άκρα είχαν αποκοπεί, ενώ σε δεύτερο σάκο βρέθηκαν τα διαμελισμένα μέλη.

Το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας είχε ανακοινώσει αρχικά μόνο ότι η σορός ήταν σε σοβαρή αποσύνθεση και ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετό διάστημα πριν από τον εντοπισμό της. Η αιτία θανάτου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ τον Νοέμβριο η αστυνομία εξασφάλισε δικαστική εντολή ώστε να αποτραπεί η δημοσιοποίηση των ευρημάτων της νεκροψίας.

Το όνομά του δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως μέχρι τώρα, παρότι από τον Νοέμβριο υπήρχαν δημοσιεύματα που, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, έκαναν λόγο για ταυτοποίηση υπόπτου.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν βρέθηκε η σορός και πραγματοποίησε αρκετές συναυλίες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, προτού ακυρώσει το υπόλοιπο των εμφανίσεων, καθώς και ευρωπαϊκή περιοδεία, όταν η σύνδεσή του με την υπόθεση έγινε ευρέως γνωστή.

Δικαστής στο Τέξας έκρινε ότι οι γονείς και ο αδελφός του δεν μπορούν να αγνοήσουν τις κλητεύσεις και τους υποχρέωσε να εμφανιστούν στην Καλιφόρνια για να καταθέσουν. Εκπρόσωποι του καλλιτέχνη δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Guardian