Λέρος: Ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του μετά από άγριο καβγά

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του 50χρονου στη Λέρο που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης (26/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον σκότωσε ο 18χρονος γιος του μετά από άγριο καβγά σε συνεργείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες τσακώθηκαν κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον.

Ωστόσο, ένα από τα μεταλλικά αντικείμενα βρήκε τον 50χρονο στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.