Λέρος: Ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του μετά από άγριο καβγά

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε

The LiFO team
Φωτ. Eurokinissi
Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του 50χρονου στη Λέρο που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης (26/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον σκότωσε ο 18χρονος γιος του μετά από άγριο καβγά σε συνεργείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες τσακώθηκαν κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον.

Ωστόσο, ένα από τα μεταλλικά αντικείμενα βρήκε τον 50χρονο στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

 
 
