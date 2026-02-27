Σε δομή ανηλίκων η 16χρονη Λόρα: Πότε θα συναντηθεί με τον πατέρα της, τι εξετάζουν οι γερμανικές αρχές

Το χρονικό της εξαφάνισης και του εντοπισμού της 16χρονης Λόρα

Σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο βρίσκεται η 16χρονη Λόρα η οποία εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο από τις γερμανικές αρχές την Πέμπτη (26/2).

Το κορίτσι αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ όλες τις ημέρες θα παρακολουθείται από ψυχίατρο.

Οι αρχές της Γερμανίας ενημέρωσαν τον πατέρα της ανήλικης και τους αστυνομικούς του τμήματος ανηλίκων Αχαΐας που είχαν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της όλο αυτό το διάστημα.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας του κοριτσιού βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γερμανία προκειμένου να δώσει πληροφορίες στις αρχές για την κόρη του. Μάλιστα, εξετάζεται να συναντήσει την 16χρονη Λόρα και εφόσον συμβεί θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Το χρονικό της εξαφάνισης και του εντοπισμού της 16χρονης Λόρα

Τα ίχνη της Λόρα είχαν χαθεί απο τις 8 Ιανουαρίου στο Ρίο της Αχαΐας. Μετά το στίγμα του κινητού της είχε εντοπιστεί στις 9 Φεβρουάριου στο Βερολίνο και οι γερμανικές αρχές τις τελευταίες δύο βδομάδες, βρίσκονταν πολύ κοντά στα ίχνη της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε σε σπίτι και είναι καλά στην υγεία της.

Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε τη Λόρα.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισή της οι αστυνομικές αρχές έκλιναν στο σενάριο ότι η 16χρονη Λόρα είχε φύγει στο εξωτερικό και πιθανότατα στη Γερμανία.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε τη 16χρονη- τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της- να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Η 16χρονη προέκυψε ότι, την ημέρα που έφυγε από το Ρίο, έφτασε με ταξί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γουδή, κοντά στα νοσοκομείο «Παίδων», έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο με γερμανική εταιρεία για τη Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της και πέταξε για Γερμανία και συγκεκριμένα για το Αμβούργο εκεί όπου ζούσε με τους γονείς της πριν έρθουν στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εξαφάνιση Λόρα: Όσα θα εξετάσουν και θα ρωτήσουν οι αρχές τη 16χρονη

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εντοπίστηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα