ΗΠΑ: «Καμία πιθανότητα» για πόλεμο διαρκείας με το Ιράν - Σε «λιγότερο από μία εβδομάδα» νέος γύρος συνομιλιών

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος ενόψει... δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Washington Post.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. «Νομίζω ότι όλοι προτιμάμε τη διπλωματική επιλογή», συνέχισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν «στ’ αλήθεια από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».

Απεσταλμένοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν χθες στη Γενεύη τον τρίτο κύκλο έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν.

Από την πλευρά, του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο μέσω X κατά τη διάρκεια της νύχτας για τις «πιο εντατικές» συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη «μέχρι τώρα», αναφερόμενος σε «περαιτέρω πρόοδο».

Ιράν - ΗΠΑ: Σε «λιγότερο από μία εβδομάδα» νέος γύρος συνομιλιών

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα διεξαχθεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «καλή πρόοδο» στον τρίτο γύρο που φιλοξενήθηκε σήμερα στη Γενεύη.

Ο Αμπάς Αραγτσί είπε ότι οι συνομιλίες αυτές ήταν «οι σοβαρότερες» που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ότι η Τεχεράνη παρουσίασε ξεκάθαρα το αίτημά της για άρση των κυρώσεων.

«Κάναμε πολύ καλή πρόοδο και καταπιαστήκαμε πολύ σοβαρά με τα στοιχεία μιας συμφωνίας, τόσο στον πυρηνικό τομέα, όσο και σε εκείνον των κυρώσεων», είπε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο Αραγτσί.

Και οι δύο πλευρές χρειάζεται να διαβουλευτούν με τις πρωτεύουσές τους, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Αραγτσί, συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα στη Βιέννη.

Υπενθυμίζεται πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν αφού καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις, πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα πάντως, ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.