ΙLGA-Europe: Από τις απαγορεύσεις των Pride στους νόμους «προπαγάνδας»: το νέο μοτίβο καταστολής

Η ILGA-Europe, σττην ετήσια εκθεσή της για το 2026, καταγράφει κλιμάκωση ποινικοποίησης, Pride bans και «propaganda laws» σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις κατά LGBTI ανθρώπων εντάσσονται πλέον σε ένα ευρύτερο μοντέλο αυταρχικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2026 της ILGA-Europe (Ιανουάριος–Δεκέμβριος 2025), οι πρακτικές που δοκιμάστηκαν αρχικά απέναντι σε LGBTI κοινότητες παγιώνονται πλέον ως εργαλεία περιορισμού ελευθεριών σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία.

Η οργάνωση καταγράφει:

  • Νομοθετικές απαγορεύσεις Pride και LGBTI συναθροίσεων (Ουγγαρία, Τουρκία).

  • Επέκταση νόμων περί λεγόμενης «προπαγάνδας» και «εξτρεμισμού» (Λευκορωσία, Ρωσία, Κιργιστάν).

  • Ποινικές διώξεις ακτιβιστών, οργανωτών Pride και δημοσιογράφων.

  • Συνταγματικές τροποποιήσεις που ορίζουν το φύλο αποκλειστικά ως βιολογικό χαρακτηριστικό κατά τη γέννηση (Ουγγαρία, Σλοβακία).

  • Αφαίρεση ή αντικατάσταση αναφορών σε «ταυτότητα φύλου» από νομοθετικά κείμενα (Γεωργία).

Στην Ουγγαρία, τροπολογία του 2025 απαγόρευσε Pride συναθροίσεις, προβλέποντας πρόστιμα και χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίηση συμμετεχόντων. Στη Ρωσία, η εφαρμογή του χαρακτηρισμού του «διεθνούς LGBT κινήματος» ως «εξτρεμιστικού» συνοδεύτηκε από εφόδους, ποινικές διώξεις και αποκλεισμό ιστοσελίδων. Στη Λευκορωσία, τροποποιήσεις νόμου ταξινομούν τη λεγόμενη «προπαγάνδα της ομοφυλοφιλίας» ως επιβλαβή για ανηλίκους, ανοίγοντας τον δρόμο για ποινικές κυρώσεις.

Η ILGA-Europe υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για συγκλίνουσες πολιτικές: ποινικοποίηση, διοικητική πίεση, περιορισμό χρηματοδότησης οργανώσεων και συστηματική συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών.

Παράλληλα, η Έκθεση καταγράφει και αντίθετες εξελίξεις: στην Πολωνία καταργήθηκε η τελευταία «LGBTI-free zone», ενώ σε Ισπανία και Δανία ενισχύθηκαν θεσμικές πρωτοβουλίες υπέρ της προστασίας δικαιωμάτων.

Κατά την ILGA-Europe, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τις LGBTI κοινότητες αλλά τη συνολική κατεύθυνση της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην περιοχή.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι στοχοποιούνται  αλλά τι μοντέλο κοινωνίας θεσμοθετείται.

