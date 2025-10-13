Χειροκροτήματα για τον Τραμπ, ψυχρό κλίμα για τον Νετανιάχου στην Κνεσέτ

Με θερμή υποδοχή και παρατεταμένα χειροκροτήματα έγινε δεκτός ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, όπου έγινε ο τέταρτος πρόεδρος των ΗΠΑ που απευθύνεται στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την ίδρυσή του το 1949 — και ο πρώτος από το 2008.

Η είσοδος του Αμερικανού προέδρου στην αίθουσα συνοδεύτηκε από μουσική υπόκρουση και ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τα μέλη της κυβερνητικής συμμαχίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να τον υποδέχεται όρθιος.

Ωστόσο, όταν ήρθε η σειρά του Νετανιάχου να λάβει τον λόγο, το κλίμα ήταν εμφανώς πιο συγκρατημένο: τα μέλη της αντιπολίτευσης παρέμειναν καθιστά, χωρίς να συμμετάσχουν στα χειροκροτήματα που ακολούθησαν.

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ιερουσαλήμ έχει έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Την ίδια ώρα, στη Ραμάλα και στη Χαν Γιουνίς επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα: λεωφορεία γεμάτα Παλαιστίνιους κρατούμενους φτάνουν για να αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλήθη να πανηγυρίζουν, με τους πρώτους αποφυλακισμένους να υψώνουν το σήμα της νίκης και να γίνονται δεκτοί με σημαίες και συνθήματα.

Η διπλωματική σκηνή μοιάζει έτσι να χωρίζεται ανάμεσα σε δύο εικόνες: τα χειροκροτήματα στην Κνεσέτ για τον Τραμπ — και τη χαρά στους δρόμους της Γάζας για την απελευθέρωση κρατουμένων, την ώρα που ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερη πολιτική πίεση στο εσωτερικό του Ισραήλ.