ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

«Είναι σπουδαία γυναίκα»: Ποια είναι η Μίριαμ Άντελσον που επαίνεσε ο Τραμπ στο Ισραήλ

Η Μίριαμ Άντελσον, ισραηλινοαμερικανίδα δισεκατομμυριούχος, αποθεώθηκε στην ομιλία Τραμπ στο Ισραήλ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΜΙΡΙΑΜ ΑΝΤΕΛΣΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Η Μίριαμ Άντελσον σε ομιλία του Τραμπ / ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
0

Χαρακτηρίζοντας την ως μία «σπουδαία γυναίκα», ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στάθηκε -κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ- στον ρόλο της δισεκατομμυριούχου Μίριαμ Άντελσον για την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Η Μίριαμ Άντελσον είναι μία ισραηλινοαμερικανίδα δισεκατομμυριούχος, μεγαλοδωρήτρια που υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ και στις δύο προεκλογικές του εκστρατείες, η οποία έδωσε το «παρών» στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του Αμερικανού προέδρου.

Η παρουσία της στην Κνεσέτ δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαία, δεδομένων των δημοσιευμάτων στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ως προς τον ρόλο της στις συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

Μίριαμ Άντελσον: Η δισεκατομμυριούχος που έπεισε τον Τραμπ

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιγράφοντας το προφίλ της Μίριαμ Άντελσον, κάνουν λόγο πως πρόκειται για το άτομο που ώθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να «κυνηγήσει» τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Δεν είναι έτσι, Μίριαμ;» τή ρώτησε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ, ενώ μόλις σηκώθηκε, χειροκροτήθηκε από το «σώμα» του Κοινοβουλίου.

«Νομίζω ότι είχαν τις περισσότερες, συγκριτικά μ' άλλους, επισκέψεις στο Λευκό Οίκο» συνέχισε ο Τραμπ για την Άντελσον, για να προσθέσει: «Έχει 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα και αγαπά το Ισραήλ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε σχετικά: «Είχαν μεγάλη ευθύνη για πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και το ότι με έκαναν να σκεφτώ τα Υψώματα του Γκολάν». «Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, είναι μεγάλη τιμή» είπε ακόμη ο Τραμπ, απευθυνόμενος στη δισεκατομμυριούχο και ιδιοκτήτρια της ομάδας NBA, Ντάλας Μάβερικς.

Η Άντελσον γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ και μεγάλωσε στη Χάιφα. Ο αποβιώσας σύζυγός της, Σέλντον Άντελσον, υπήρξε υποστηρικτής του Τραμπ και μοναδική δύναμη στην εγχώρια και διεθνή πολιτική. Μαζί, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής του τωρινού Αμερικανού προέδρου για το Ισραήλ και παρείχαν μεγάλα ποσά για την προεκλογική εκστρατεία του.

Είναι επίσης γιατρός και φιλάνθρωπος με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ισραηλινές αναφορές. Πέρυσι, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη δωρήτρια στην προεκλογική εκστρατεία του κ. Τραμπ, μετά τον Έλον Μασκ και τον δισεκατομμυριούχο Τίμοθι Μέλον.

Με πληροφορίες από The National

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νόμπελ Οικονομίας 2025: Στους πρωτοπόρους της καινοτομίας που εξηγούν πώς η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Στους πρωτοπόρους της καινοτομίας που εξηγούν πώς η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο

Η ανακοίνωση έγινε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογική επανάσταση επανακαθορίζουν την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου αποθεώνει Τραμπ: «Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έδειξε τέτοιο σθένος και αποφασιστικότητα»

Διεθνή / Νετανιάχου αποθεώνει Τραμπ: «Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έδειξε τέτοιο σθένος και αποφασιστικότητα»

«Ο Θεός να ευλογεί εσάς, την οικογένειά σας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες της Επαγγελίας» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
LIFO NEWSROOM
Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είχε κόψει επαφές με τον στον Τζέφρι Έπσταϊν: Του είπε «είμαστε μαζί σε αυτό» σε email του 2011

Διεθνή / Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είχε κόψει επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Του είπε «είμαστε μαζί σε αυτό» σε email του 2011

Ο πρίγκιπας Άντριου έστειλε email μετά την εμφάνιση της φωτογραφίας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει την επικοινωνία του με τον Επστάιν το 2010.
LIFO NEWSROOM
ΛΕΚΟΡΝΙ ΓΑΛΛΙΑ

Διεθνή / Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό «πριν από το τέλος της χρονιάς»

Αποτελείται από πολιτικούς και τεχνοκράτες- μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό- «προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών», σε μια προσπάθεια να εξέλθει η Γαλλία από την πολιτική αστάθεια
LIFO NEWSROOM
ΟΜΗΡΟΙ ΧΑΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους - Η λίστα με τα ονόματα

Ο κατάλογος που δημοσίευσε η Χαμάς πριν την απελευθέρωση, περιελάμβανε τους ίδιους 20 ομήρους των οποίων τα ονόματα είχαν ήδη δοθεί στο Ισραήλ νωρίτερα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
LIFO NEWSROOM
 
 