ICE: Διαρροή εγγράφου εγείρει ερωτήματα για τους ελέγχους νεοσύλλεκτων

Νέες αποκαλύψεις για το πώς ελέγχονται οι νεοπροσληφθέντες στην ICE

The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
Εσωτερικό έγγραφο της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE, το οποίο αποκάλυψε το Reuters, δείχνει ότι η ταχεία ενίσχυση του προσωπικού έχει αρχίσει να δημιουργεί ρωγμές στη διαδικασία ελέγχου των νέων προσλήψεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, email που εστάλη τη Δευτέρα σε προϊσταμένους της διεύθυνσης Enforcement and Removal Operations αναφέρεται στον «υψηλό όγκο νέων προσλήψεων» και στις πιέσεις που δέχονται οι έλεγχοι καταλληλότητας. Η υπηρεσία φέρεται να καθιέρωσε ειδική διαδικασία για τη διαχείριση καταγγελιών που αφορούν παλαιότερη συμπεριφορά νεοπροσληφθέντων, πριν ακόμη ενταχθούν στην ICE.

Το μήνυμα καλεί τα τοπικά γραφεία να παραπέμπουν στη μονάδα Εσωτερικών Ερευνών οποιαδήποτε «δυσμενή πληροφορία» προκύπτει για νέο υπάλληλο, όπως απόλυση ή παραίτηση αντί απόλυσης από άλλη αστυνομική υπηρεσία λόγω παραπτώματος. Η διατύπωση του email, όπως την παραθέτει το Reuters, υποδηλώνει ανησυχία ότι ο ρυθμός προσλήψεων δυσκολεύει την πλήρη αξιολόγηση των φακέλων.

Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει ως βασικό στόχο τη ραγδαία αύξηση του προσωπικού της ICE για να επιταχύνει τις απελάσεις μεταναστών. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είχε ανακοινώσει ότι μέσα σε έναν χρόνο η υπηρεσία ξεπέρασε τον αρχικό στόχο για 10.000 νέους αξιωματικούς και πράκτορες, φτάνοντας συνολικά τους 22.000.

Ωστόσο, στοιχεία ομοσπονδιακών βάσεων δεδομένων που επικαλείται το Reuters δείχνουν μικρότερη καθαρή αύξηση προσωπικού, περίπου 6.200 υπαλλήλους, αφού συνυπολογιστούν οι αποχωρήσεις. Το υπουργείο έχει αποδώσει τη διαφορά σε καθυστερήσεις καταγραφής.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απέρριψε ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία ελέγχου. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι το email δεν αποκαλύπτει αδυναμίες αλλά υπενθυμίζει στους προϊσταμένους τα διαθέσιμα εργαλεία και ότι όλοι οι νεοπροσληφθέντες περνούν εκτεταμένους ποινικούς και οικονομικούς ελέγχους, καθώς και συνεχή αξιολόγηση μετά την ένταξή τους στην υπηρεσία.

Παρά τις διαψεύσεις, η ύπαρξη της εσωτερικής οδηγίας αναδεικνύει τις δυσκολίες που συνεπάγεται η ταχεία διόγκωση ενός σώματος επιβολής του νόμου. Το θέμα εντείνεται και από πρόσφατες καταγγελίες πρώην στελέχους της ICE, το οποίο υποστήριξε σε ακρόαση στο Κογκρέσο ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων αξιωματικών έχει αποδυναμωθεί. Το υπουργείο απάντησε ότι τα πρότυπα εκπαίδευσης παραμένουν υψηλά.

Η υπόθεση αναμένεται να τροφοδοτήσει νέα πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η επέκταση της ICE αποτελεί κεντρικό πυλώνα της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από Newsweek, Reuters

