Ο Τραμπ λέει πως Πούτιν και Ζελένσκι πρέπει να συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα πως οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρέπει να συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι το Κρεμλίνο επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με το Κίεβο για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ, κατά την ορκωμοσία του νέου υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε επίσης ότι είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με το Κίεβο για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και ο Πρόεδρος Ζελένσκι πρέπει να μαζευτούν γιατί θέλουμε να σταματήσουμε τον πόλεμο και να σταματήσουμε να σκοτώνουμε εκατομμύρια ανθρώπους... Θέλω να δω μια κατάπαυση του πυρός και θέλω να ολοκληρώσω τη συμφωνία... Δεν επηρεάζει πολύ τις ΗΠΑ αφού είναι στην άλλη πλευρά του ωκεανού, επηρεάζει όμως την Ευρώπη», ανέφερε ο Τραμπ.

