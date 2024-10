Ο Τραμπ κατηγορεί τους μετανάστες για την εγκληματικότητα-«Είναι γονιδιακό το θέμα»

Συνεχίζοντας την διχαστική ρητορική του που συστηματικά στοχοποιεί μετανάστες, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε και πάλι όταν δήλωσε ότι μετανάστες στις ΗΠΑ διαπράττουν απεχθή εγκλήματα επειδή «είναι στα γονίδια τους».

Κατά την διάρκεια συνέντευξης και ενώ ασκούσε κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις για την ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ, ο πρώην πρόεδρος μίλησε, όπως συνηθίζει, για την εγκληματικότητα στις τάξεις των μεταναστών, αυτή την φορά αποδίδοντας την σε έμφυτα γενετικά χαρακτηριστικά.

Donald Trump on migrants: “Many of them murdered far more than one person, and they're now happily living in the United States. You know now a murder, I believe this, it's in their genes. And we got a lot of bad genes in our country right now.” pic.twitter.com/g8gITD20ew