Μήνυση ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων στο BBC από τον Τραμπ για τη μονταρισμένη ομιλία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε μήνυση εναντίον του BBC για την επεξεργασία ομιλίας του από την εκπομπή «Panorama», ζητώντας αποζημίωση ύψους έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός «σκόπιμα, κακόβουλα και παραπλανητικά» επεξεργάστηκε την ομιλία που εκφώνησε στις 6 Ιανουαρίου, σε επεισόδιο του «Panorama», λίγο πριν οι οπαδοί του επιτεθούν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην καταγγελία που υπέβαλε το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ ζητά αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δύο κατηγορίες: ότι το BBC τον δυσφήμησε και ότι παραβίασε τον νόμο της Φλόριντα περί παραπλανητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Στη μήνυση γίνεται αναφορά για επεξεργασία από το «Panorama», η οποία συνδύασε αποσπάσματα της ομιλίας του με διαφορά σχεδόν μίας ώρας, υπονοούσε ότι ο Τραμπ είπε στο πλήθος: «Θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

BBC: Το «πειραγμένο» βίντεο με τον Τραμπ

Η εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε τον Νοέμβριο ένα βίντεο στο YouTube με τον τίτλο: «Αποκάλυψη: Πώς μια επεξεργασμένη ομιλία του Τραμπ εξέθεσε την προκατάληψη του BBC». Σύμφωνα με την Telegraph, η εκπομπή φέρεται να ένωσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου 2021, με τρόπο που τον εμφάνιζε να ενθαρρύνει άμεσα την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σε ανάρτησή του σχετικά με τις παραιτήσεις κορυφής, όπως τις περιγράφει ο διεθνής Τύπος, ο Τραμπ, υποστήριξε ότι οι παραιτήσεις ήρθαν επειδή «πιάστηκαν να αλλοιώνουν» την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «τεράστια προσβολή της Δημοκρατίας».

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν την παραίτησή τους τον Νοέμβριο, με φόντο τις σφοδρές επικρίσεις, για «πειραγμένο» βίντεο με τον Τραμπ.

Σε επιστολή προς το προσωπικό, ο Ντέιβι ανέφερε ότι η αποχώρησή του «είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση». «Το BBC συνολικά αποδίδει καλά, όμως έγιναν λάθη και ως γενικός διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη», έγραψε. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί με το Διοικητικό Συμβούλιο για «ομαλή μετάβαση» σε νέο επικεφαλής τους επόμενους μήνες.

Με τη σειρά της, η Τέρνες σημείωσε ότι η υπόθεση με το ντοκιμαντέρ του Τραμπ «έφτασε σε σημείο που βλάπτει το BBC, έναν θεσμό που αγαπώ βαθιά». «Ως επικεφαλής ειδήσεων, η ευθύνη σταματά σε εμένα», τόνισε, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι πρόσφατες κατηγορίες περί «θεσμικής μεροληψίας» του BBC είναι «λανθασμένες».

Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος, Σαμίρ Σαχ, «αναμένεται να ζητήσει επισήμως συγνώμη ενώπιον της επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων & Αθλητισμού της Βουλής, μετά από αποκαλύψεις ότι η εκπομπή Panorama -κομμάτι στο ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ- επεξεργάστηκε λόγο του στην 6η Ιανουαρίου 2021 με τρόπο που τον εμφάνιζε να ενθαρρύνει την εισβολή στο Καπιτώλιο», αφού σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, αναγνωρίζοντας τον Ντέιβι ως έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε δε, ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, για όσο παραμείνει σε θέση μεταβατικού γενικού διευθυντή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Με πληροφορίες από The Guardian, BBC, Telegraph

