ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γροιλανδία: Εκατοντάδες πολίτες σχεδιάζουν να διαδηλώσουν στα εγκαίνια του νέου αμερικανικού προξενείου

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τζεφ Λάντρι, ότι «ήρθε η ώρα η Ουάσινγκτον να επαναφέρει το αποτύπωμά της» στην αρκτική περιοχή

The LiFO team
The LiFO team
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / Getty Images
0

Εκατοντάδες πολίτες αναμένεται να διαδηλώσουν στα εγκαίνια του νέου αμερικανικού προξενείου στο Νουούκ της Γροιλανδία.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τζεφ Λάντρι, ότι «ήρθε η ώρα η Ουάσινγκτον να επαναφέρει το αποτύπωμά της» στη Γροιλανδία.

Μάλιστα, αρκετοί πολιτικοί της Γροιλανδίας, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα παραστούν στην τελετή εγκαινίων.

Ο Λάντρι επισκέφθηκε το Νουούκ συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή, προκαλώντας αντιδράσεις όταν δήλωσε ότι στόχος της επίσκεψης ήταν και η «αξιολόγηση των ιατρικών αναγκών της Γροιλανδίας».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, υποστήριξε πως η Γροιλανδία «χρειάζεται τις ΗΠΑ», ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και επαναλειτουργίας βάσεων στην περιοχή.


Αντιδράσεις και φόβοι για αυξημένη αμερικανική επιρροή στη Γροιλανδία

Η μεταφορά του αμερικανικού προξενείου σε νέο, σύγχρονο κτίριο θεωρείται από πολλούς συμβολική κίνηση ενίσχυσης της αμερικανικής παρουσίας στο νησί.

Οργανωτές των κινητοποιήσεων τονίζουν πως επιθυμούν να στείλουν μήνυμα ότι το μέλλον και η αυτοδιάθεση της Γροιλανδίας ανήκουν αποκλειστικά στον λαό της.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις ΗΠΑ-Δανία-Γροιλανδία παραμένουν ευαίσθητες, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά και τη στρατηγική σημασία των σπάνιων γαιών και των θαλάσσιων διαδρομών που ανοίγονται λόγω της τήξης των πάγων.

Με πληροφορίες από Guardian


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Διεθνή / «Θέλω να κάνω τον εαυτό μου περιττό»: Ένας βουλευτής μάχεται για την αυτοκυβέρνηση της Γροιλανδίας

Ο νεοεκλεγμένος βουλευτής Qarsoq Høegh-Dam, φιλοδοξεί να κάνει τον ρόλο του «περιττό», μεταφέροντας σταδιακά την εξουσία από την Κοπεγχάγη στη Γροιλανδία και προωθώντας την πλήρη αυτοκυβέρνηση του νησιού
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπεν-Γβιρ: Βίντεο με Ευρωπαίους ακτιβιστές αποκαλύπτει την κακομεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων

Διεθνή / Μπεν-Γβιρ: Το βίντεο με Ευρωπαίους ακτιβιστές αποκαλύπτει πώς το Ισραήλ κακοποιεί τους Παλαιστίνιους κρατουμένους

Οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων έχουν τεκμηριώσει την πρωτοφανή έκταση βίαιων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, που διαπράττονται από δεσμοφύλακες.
THE LIFO TEAM
ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ ΗΠΑ

Διεθνή / Γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να απαγγείλουν κατηγορίες για φόνο στον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας;

Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο και άλλα αδικήματα στον Ραούλ Κάστρο, για τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών Κουβανών εξορίστων το 1996
THE LIFO TEAM
Δύο τρανς πρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία — και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από το site της

Διεθνή / Δύο τρανς πρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από το site της

Η Iris Duane και το Q Manivannan έγιναν τα πρώτα ανοιχτά τρανς μέλη του σκωτσέζικου κοινοβουλίου. Λίγες ημέρες αργότερα, το Holyrood αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του το φίλτρο αναζήτησης με βάση το φύλο, μετά τις αντιδράσεις για την καταγραφή μιας τρανς γυναίκας και ενός non-binary προσώπου.
THE LIFO TEAM
Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Διεθνή / Το Stonewall μπήκε στη λίστα με τους πιο απειλούμενους ιστορικούς τόπους των ΗΠΑ

Το Εθνικό Μνημείο Stonewall στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα του National Trust for Historic Preservation, που εστιάζει σε τόπους συνδεδεμένους με αγώνες ισότητας, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη γύρω από τα LGBTQ+ δικαιώματα βρίσκεται ξανά υπό πίεση.
THE LIFO TEAM
 
 