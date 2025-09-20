Ο Τραμπ απειλεί τη Βενεζουέλα με “ανυπολόγιστες συνέπειες” αν δεν επιστρέψει κρατούμενους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι θα αντιμετωπίσει «ανυπολόγιστο τίμημα» αν δεν επιστρέψει όλους τους κρατούμενους που, όπως υποστήριξε, εξαναγκάστηκαν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Βενεζουέλα πρέπει να δεχτεί «άμεσα όλους τους κρατούμενους και τους τροφίμους ψυχιατρικών νοσοκομείων, τους οποίους οι ηγέτες της χώρας ανάγκασαν βίαια να εισέλθουν στις ΗΠΑ». Προειδοποίησε μάλιστα με κεφαλαία γράμματα: «Βγάλτε τους αμέσως από τη χώρα μας, αλλιώς το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο».

Ο πρώην πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιοι συγκεκριμένα κρατούμενοι εμπλέκονται, εκτός από την αναφορά σε «άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα», ούτε το είδος της ενδεχόμενης δράσης που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας κλιμακώνεται εδώ και εβδομάδες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική εμπλοκή.

Το περιστατικό προσθέτει νέο επεισόδιο στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών, εγείροντας ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.