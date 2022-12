Ο Τομ Κρουζ εύχεται στους φαν από αέρος - Ενώ κάνει ελεύθερη πτώση πάνω από τη Νότια Αφρική

Κυριολεκτικά ουρανοκατέβατες ήταν οι χριστουγεννιάτικες ευχές του Τομ Κρουζ στους θαυμαστές του.

Χθες, Κυριακή, ο πρωταγωνιστής του Top Gun ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο από τα γυρίσματα του νέου Mission: Impossible - Dead Reckoning όπου, κάνοντας ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, εκφράζει στους θαυμαστές την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξή τους και τους εύχεται χρόνια πολλά.

«Εδώ είμαστε, πάνω από τη συγκλονιστική Νότια Αφρική όπου γυρίζουμε το Mission: Impossible – Dead Reckoning, μέρος ένα και δύο. Δεν ήθελα να τελειώσει η χρονιά χωρίς να σας ευχαριστήσω όλους για την προσέλευσή σας στα σινεμά και να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας στο Top Gun: Maverick» ακούγεται να λέει ο 60χρονος σταρ, πάνω στο μικρό αεροσκάφος που τον μεταφέρει, με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ ΜακΚουάιρι να τον διακόπτει και να του υπενθυμίζει να συντομεύει γιατί έχουν γύρισμα.

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl