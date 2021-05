Συνεχίζεται το ντόμινο των αντιδράσεων για τις Χρυσές Σφαίρες και την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA) με τον Τομ Κρουζ να επιστρέφει τα βραβεία του.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη διαμάχη σχετικά με την έλλειψη ποικιλομορφίας, ο διάσημος ηθοποιός επέστρεψε τις τρεις Χρυσές Σφαίρες που έχει κερδίσει στην καριέρα του για τις ταινίες "Γεννημένος την 4η Ιουλίου", "Jerry Maguire" και "Magnolia".

Είναι το τελευταίο πλήγμα για την κινηματογραφική διοργάνωση μετά τις αντιδράσεις της Σκάρλετ Γιόχανσον και του Μαρκ Ράφαλο, που έκαναν λόγο για σεξισμό και ρατσισμό στην HFPA, την που απονέμει τις Χρυσές Σφαίρες.

Επιπλέον, Netflix, Amazon και WarnerMedia έχουν ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρουν όλες τις εκδηλώσεις του HFPA ενώ και το NBCUniversal ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το δίκτυο NBC δεν θα προβάλλει το 2022 τις Χρυσές Σφαίρες.

Σε απάντηση, η σκηνοθέτης Ava DuVernay επαίνεσε την κίνηση του Τομ Κρουζ γράφοντας στο Twitter πως «Η στιγμή που ο Τομ Κρουζ επέστρεψε τα @goldenglobes του για τις Jerry Maguire, Magnolia και Γεννημένος την 4η Ιουλίου σε ένα πραγματικό κουτί στη ρεσεψιόν του HFPA, για να αντισταθεί στις σεξιστικές, ομοφοβικές, ρατσιστικές πρακτικές αποκλεισμού, παρενόχλησης και προκατάληψης».

