ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Τίμι, η φάλαινα που είχε παγιδευτεί στα ρηχά της Βαλτικής, «πιθανότατα να έχει πεθάνει»

«Καθώς το ζώο βρισκόταν σε εξαιρετικά εξασθενημένη κατάσταση και είχε επανειλημμένα επιστρέψει στα ρηχά μετά από προηγούμενες προσπάθειες διάσωσης, είναι πολύ πιθανό να μην βρίσκεται στη ζωή» αναφέρουν ειδικοί

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΦΑΛΑΙΝΑ ΤΙΜΙ ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Facebook Twitter
Ο «Τίμι» η φάλαινα / Φωτ.: SEA SHEPHERD GERMANY
0

Ο Τίμι, η μεγάπτερη φάλαινα που απασχόλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον όταν εγκλωβίστηκε σε ρηχά νερά της Βαλτικής Θάλασσας, στη Γερμανία, θεωρείται πλέον «πολύ πιθανό» να έχει πεθάνει, λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωσή του στη Βόρεια Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται πως η φάλαινα είχε εντοπιστεί στα ρηχά της Βαλτικής Θάλασσας και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες διάσωσης, δεν κατάφερνε να επιστρέψει στα βαθιά νερά.

Τελικά, δύο επιχειρηματίες αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν μία τελευταία ιδιωτική επιχείρηση διάσωσης, παρότι αρκετοί επιστήμονες αμφέβαλλαν αν το ζώο θα άντεχε τη μεταφορά.

Τίμι η φάλαινα: Σύγχυση γύρω από τις συνθήκες που απελευθερώθηκε

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χαρούμενη είμαι. Έβλεπες ότι η φάλαινα πάλευε και ήθελε να ζήσει», είχε δηλώσει τότε στη Bild η επιχειρηματίας Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ, μία από τους χρηματοδότες της αποστολής.

Σήμερα, ωστόσο, επικρατεί σύγχυση γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Τίμι απελευθερώθηκε από την πλωτή πλατφόρμα που τον μετέφερε: «Δεν είναι σαφές αν το ζώο κολύμπησε ελεύθερο ή αν απλώς πετάχτηκε στη θάλασσα», έγραψε ο δημοσιογράφος Χάικο Βένινγκ στην εφημερίδα Taz.

Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφόρησαν στα social media, μέλη του πληρώματος φέρονται μάλιστα να δήλωναν ανακουφισμένοι που «ξεφορτώθηκαν επιτέλους το κάθαρμα».

Τίμι: Οι ειδικοί φοβούνταν ότι δεν θα επιβιώσει

Όσο ο Τίμι βρισκόταν εγκλωβισμένος στα ρηχά, είχε γίνει σαφές ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι ίσως είχε επιλέξει τα ρηχά νερά ως το μέρος όπου θα πέθαινε, ενώ άλλοι είχαν ζητήσει να αφεθεί ήρεμα να πεθάνει χωρίς περαιτέρω μεταφορά.

Η ιδιωτική ομάδα διάσωσης, που μετέφερε τη φάλαινα προς τη Βόρεια Θάλασσα, είχε αρχικά πανηγυρίσει την επιχείρηση, με αρκετούς να μιλούν για «απελευθέρωση» του ζώου.

Ωστόσο, η κτηνίατρος Κίρστεν Τένις, η οποία συμμετείχε στην πρωτοβουλία, δήλωσε ότι δεν της επετράπη να παρευρεθεί τη στιγμή που η φάλαινα εγκατέλειψε το πλοίο.

Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα απελευθέρωσε το ζώο «εντελώς πρόωρα» και μάλιστα «κρυφά».

Τίμι η φάλαινα: Τι περιλάμβανε το σχέδιο απελευθέρωσής της

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε η απελευθέρωση να γίνει πιο δυτικά, σε ανοιχτή περιοχή της Βόρειας Θάλασσας. Αντ’ αυτού, ο Τίμι αφέθηκε περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια του Σκάγκεν στη Δανία, μέσα σε πολυσύχναστο θαλάσσιο πέρασμα εμπορικών πλοίων.

Θαλάσσιοι βιολόγοι από το Γερμανικό Ωκεανογραφικό Μουσείο θεωρούν πλέον ότι η φάλαινα δεν επέζησε.

«Καθώς το ζώο βρισκόταν σε εξαιρετικά εξασθενημένη κατάσταση και είχε επανειλημμένα επιστρέψει στα ρηχά μετά από προηγούμενες προσπάθειες διάσωσης, είναι πολύ πιθανό να μην είχε τη δύναμη να παραμείνει για μεγάλο διάστημα σε βαθιά νερά και πλέον να μην βρίσκεται στη ζωή», ανέφεραν οι ειδικοί.

Οι επιστήμονες ήθελαν επίσης να διερευνήσουν από τι ακριβώς υπέφερε η φάλαινα.

Όσον αφορά στην επιχείρηση διάσωσης, κόστισε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με την Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ, που χρηματοδότησε την αποστολή μαζί με τον ιδρυτή της MediaMarkt, Βάλτερ Γκουντς.

Παραμένει πάντως ασαφές πώς ολοκληρώθηκε τελικά η μεταφορά και πώς το ζώο, που ζύγιζε περίπου 12 τόνους και, όπως έγινε γνωστό εκ των υστέρων, χτυπούσε επανειλημμένα στα τοιχώματα του πλοίου λόγω της θαλασσοταραχής, κατέληξε στα ανοιχτά νερά.

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης σύμφωνα με το Euronews αφορά τον πομπό εντοπισμού που, σύμφωνα με την ιδιωτική ομάδα διάσωσης, είχε τοποθετηθεί στη φάλαινα. Πολλοί παρακολουθούσαν με αγωνία την υπόθεση, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να δουν τη διαδρομή του Τίμι μέσω GPS μετά την απελευθέρωσή του.

Ωστόσο, ειδικοί αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς ότι ο πομπός κατέγραφε «ζωτικά δεδομένα» του ζώου χωρίς να δείχνει την τοποθεσία του.

Ο Δανός θαλάσσιος βιολόγος Πέτερ Μάντσεν από το Πανεπιστήμιο του Άαρχους δήλωσε στη Bild: «Η πραγματική καταγραφή ζωτικών λειτουργιών απαιτεί ειδική τεχνολογία αισθητήρων. Δεν υπάρχει, εμπορικά διαθέσιμος GPS, πομπός που να μπορεί να παρέχει ζωτικά στοιχεία μιας φάλαινας. Όποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο, δεν λέει την αλήθεια».

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ιράν: Ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ υπό όρους – Οξύνει τη ρητορική του ο Τραμπ

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διασφαλιστεί με τον τερματισμό των αμερικανικών απειλών και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, την ώρα που οι ΗΠΑ διατηρούν υψηλούς τόνους, προειδοποιώντας ακόμη και για κλιμάκωση των επιθέσεων σε περίπτωση μη συμφωνίας
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ RYANAIR

Διεθνή / Ryanair: Ο επικεφαλής της ζητά την απαγόρευση των αλκοολούχων ποτών το πρωί στα αεροδρόμια

Ο CEO της γνωστής αεροπορικής εταιρείας άσκησε ιδιαίτερη κριτική στα αεροδρόμια και τα bars εντός των χώρων αναμονής, αναρωτώμενος γιατί σερβίρεται αλκοόλ ακόμη και από τις 5 ή 6 το πρωί
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Axios: ΗΠΑ και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία για τερματισμό του πολέμου

Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν για μονοσέλιδο μνημόνιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός: Προς τα Κανάρια Νησιά το κρουαζιερόπλοιο - Πώς θα απομακρυνθούν επιβάτες και πλήρωμα

Συνολικά, τρεις επιβάτες που ταξίδευαν με το MV Hondius έχουν χάσει τη ζωή τους, μετά τον απόπλου του από την Αργεντινή πριν από περίπου έναν μήνα για υπερατλαντικό ταξίδι
THE LIFO TEAM
 
 