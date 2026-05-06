Ο Τίμι, η φάλαινα που είχε παγιδευτεί στα ρηχά της Βαλτικής, «πιθανότατα να έχει πεθάνει»

Ο Τίμι, η μεγάπτερη φάλαινα που απασχόλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον όταν εγκλωβίστηκε σε ρηχά νερά της Βαλτικής Θάλασσας, στη Γερμανία, θεωρείται πλέον «πολύ πιθανό» να έχει πεθάνει, λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωσή του στη Βόρεια Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται πως η φάλαινα είχε εντοπιστεί στα ρηχά της Βαλτικής Θάλασσας και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες διάσωσης, δεν κατάφερνε να επιστρέψει στα βαθιά νερά.

Τελικά, δύο επιχειρηματίες αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν μία τελευταία ιδιωτική επιχείρηση διάσωσης, παρότι αρκετοί επιστήμονες αμφέβαλλαν αν το ζώο θα άντεχε τη μεταφορά.

Timmy the whale likely died: signal vanished right after release



Experts believe the rescued whale Timmy did not survive. Since May 2, when he was released into the North Sea, there has been no signal from his GPS tracker.



Τίμι η φάλαινα: Σύγχυση γύρω από τις συνθήκες που απελευθερώθηκε

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χαρούμενη είμαι. Έβλεπες ότι η φάλαινα πάλευε και ήθελε να ζήσει», είχε δηλώσει τότε στη Bild η επιχειρηματίας Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ, μία από τους χρηματοδότες της αποστολής.

Σήμερα, ωστόσο, επικρατεί σύγχυση γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Τίμι απελευθερώθηκε από την πλωτή πλατφόρμα που τον μετέφερε: «Δεν είναι σαφές αν το ζώο κολύμπησε ελεύθερο ή αν απλώς πετάχτηκε στη θάλασσα», έγραψε ο δημοσιογράφος Χάικο Βένινγκ στην εφημερίδα Taz.

Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφόρησαν στα social media, μέλη του πληρώματος φέρονται μάλιστα να δήλωναν ανακουφισμένοι που «ξεφορτώθηκαν επιτέλους το κάθαρμα».

The entrepreneur-funded rescue effort said that it had fitted the previously stranded whale with a tracking device but this is suspected to be untrue.

Τίμι: Οι ειδικοί φοβούνταν ότι δεν θα επιβιώσει

Όσο ο Τίμι βρισκόταν εγκλωβισμένος στα ρηχά, είχε γίνει σαφές ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι ίσως είχε επιλέξει τα ρηχά νερά ως το μέρος όπου θα πέθαινε, ενώ άλλοι είχαν ζητήσει να αφεθεί ήρεμα να πεθάνει χωρίς περαιτέρω μεταφορά.

Η ιδιωτική ομάδα διάσωσης, που μετέφερε τη φάλαινα προς τη Βόρεια Θάλασσα, είχε αρχικά πανηγυρίσει την επιχείρηση, με αρκετούς να μιλούν για «απελευθέρωση» του ζώου.

Ωστόσο, η κτηνίατρος Κίρστεν Τένις, η οποία συμμετείχε στην πρωτοβουλία, δήλωσε ότι δεν της επετράπη να παρευρεθεί τη στιγμή που η φάλαινα εγκατέλειψε το πλοίο.

Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα απελευθέρωσε το ζώο «εντελώς πρόωρα» και μάλιστα «κρυφά».

Τίμι η φάλαινα: Τι περιλάμβανε το σχέδιο απελευθέρωσής της

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε η απελευθέρωση να γίνει πιο δυτικά, σε ανοιχτή περιοχή της Βόρειας Θάλασσας. Αντ’ αυτού, ο Τίμι αφέθηκε περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια του Σκάγκεν στη Δανία, μέσα σε πολυσύχναστο θαλάσσιο πέρασμα εμπορικών πλοίων.

Θαλάσσιοι βιολόγοι από το Γερμανικό Ωκεανογραφικό Μουσείο θεωρούν πλέον ότι η φάλαινα δεν επέζησε.

«Καθώς το ζώο βρισκόταν σε εξαιρετικά εξασθενημένη κατάσταση και είχε επανειλημμένα επιστρέψει στα ρηχά μετά από προηγούμενες προσπάθειες διάσωσης, είναι πολύ πιθανό να μην είχε τη δύναμη να παραμείνει για μεγάλο διάστημα σε βαθιά νερά και πλέον να μην βρίσκεται στη ζωή», ανέφεραν οι ειδικοί.

Οι επιστήμονες ήθελαν επίσης να διερευνήσουν από τι ακριβώς υπέφερε η φάλαινα.

Όσον αφορά στην επιχείρηση διάσωσης, κόστισε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με την Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ, που χρηματοδότησε την αποστολή μαζί με τον ιδρυτή της MediaMarkt, Βάλτερ Γκουντς.

Παραμένει πάντως ασαφές πώς ολοκληρώθηκε τελικά η μεταφορά και πώς το ζώο, που ζύγιζε περίπου 12 τόνους και, όπως έγινε γνωστό εκ των υστέρων, χτυπούσε επανειλημμένα στα τοιχώματα του πλοίου λόγω της θαλασσοταραχής, κατέληξε στα ανοιχτά νερά.

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης σύμφωνα με το Euronews αφορά τον πομπό εντοπισμού που, σύμφωνα με την ιδιωτική ομάδα διάσωσης, είχε τοποθετηθεί στη φάλαινα. Πολλοί παρακολουθούσαν με αγωνία την υπόθεση, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να δουν τη διαδρομή του Τίμι μέσω GPS μετά την απελευθέρωσή του.

Ωστόσο, ειδικοί αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς ότι ο πομπός κατέγραφε «ζωτικά δεδομένα» του ζώου χωρίς να δείχνει την τοποθεσία του.

Ο Δανός θαλάσσιος βιολόγος Πέτερ Μάντσεν από το Πανεπιστήμιο του Άαρχους δήλωσε στη Bild: «Η πραγματική καταγραφή ζωτικών λειτουργιών απαιτεί ειδική τεχνολογία αισθητήρων. Δεν υπάρχει, εμπορικά διαθέσιμος GPS, πομπός που να μπορεί να παρέχει ζωτικά στοιχεία μιας φάλαινας. Όποιος υποστηρίζει κάτι τέτοιο, δεν λέει την αλήθεια».

Με πληροφορίες από Euronews

