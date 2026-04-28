Γερμανία: Η φάλαινα Τίμι φορτώθηκε σε μαούνα σε μια ύστατη προσπάθεια για τη διάσωσή της

Οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να φορτώσουν σε μια μαούνα τη φάλαινα που εξόκειλε εδώ και εβδομάδες στα παράλια της Γερμανίας στη Βαλτική, με στόχο να μεταφερθεί σε βαθιά νερά, στη Βόρεια Θάλασσα, με την ελπίδα ότι θα σωθεί.

Η επιχείρηση διάσωσης έχει ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου, με τις μέχρι τώρα προσπάθειες να μην έχουν επιτυχία.

Η τελευταία απόπειρα διάσωσης της φάλαινας στη Γερμανία

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων τράβηξαν, με λουριά και με τα χέρια τους, τη φάλαινα, κατά μήκος ενός καναλιού που έσκαψαν τις προηγούμενες ημέρες ώστε να την βγάλουν από τα ρηχά νερά του κόλπου κοντά στο νησί Πόελ και να την τοποθετήσουν πάνω στη μισοβυθισμένη φορτηγίδα.

Το πρώτο μέρος της επιχείρησης στέφθηκε με επιτυχία. Η φάλαινα θα μεταφερθεί τώρα σε βαθιά νερά, στη Βόρεια Θάλασσα ή τον Ατλαντικό, ωστόσο οι αρμόδιοι δεν διευκρίνισαν το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό.

Η διάσωση της φάλαινας χρηματοδοτείται από δύο πλούσιους επιχειρηματίες, με την άδεια των τοπικών αρχών, που ωστόσο είχαν ανακοινώσει στις αρχές Απριλίου ότι εγκαταλείπουν την προσπάθεια επειδή οι πιθανότητες επιβίωσης του θηλαστικού ήταν ελάχιστες.

«Δεν μπορώ να εκφράσω τη χαρά μου. Είδαμε ότι η φάλαινα αγωνιζόταν και ήθελε να ζήσει», είπε στην εφημερίδα Bild η επιχειρηματίας Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ.

«Αισθάνομαι ανακούφιση και χαρά. Μέχρι τώρα αυτή ήταν η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου», είπε από την πλευρά του ο επιχειρηματίας Βάλτερ Γκουντς.

Η προηγούμενη απόπειρα διάσωσης εγκαταλείφθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Κριτική για τις απόπειρες διάσωσης του «Τίμι»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Τιλ Μπάκχαους, έδωσε το πρωί το πράσινο φως για να συνεχιστεί η προσπάθεια.

Δύο κτηνίατροι εξέτασαν τη φάλαινα και έκριναν ότι από ιατρικής άποψης ήταν εφικτή η μεταφορά της, εξήγησε ο υπουργός. Η διάσωση της μεγάπτερης φάλαινας, μήκους 12 μέτρων, που οι Γερμανοί αποκαλούν «Τίμι», είναι «απόλυτη προτεραιότητα», τόνισε.

Efforts to rescue the humpback whale 'Timmy', who has been stranded off the coast of the German island of Poel, resumed. The mammal has been unable to leave the Baltic Sea for weeks, despite previous attempts to lead it back to its natural habitat https://t.co/xXtD7L0Lde pic.twitter.com/t5gTu2z3k5 — Reuters (@Reuters) April 28, 2026

Τον Απρίλιο, οι αρχές αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια διάσωσης του ζώου, αλλά στη συνέχεια, υπό την πίεση της κοινής γνώμης και των μέσων ενημέρωσης, αναθεώρησαν. Οι προσπάθειες διάσωσης πάντως δέχτηκαν σφοδρή κριτική από την επιστημονική κοινότητα και ορισμένους ειδικούς που θεωρούσαν μάταιη την επιχείρησης επειδή η φάλαινα ήταν ετοιμοθάνατη.

Ο υπουργός Μπάκχαους υπερασπίστηκε τη σημερινή εξέλιξη, δηλώνοντας ότι «αυτός που δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει ούτε λάθη» και «αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP

