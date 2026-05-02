ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Ελεύθερος ο «Τίμι», η φάλαινα που είχε παγιδευτεί τον τελευταίο μήνα σε αβαθή στη Βαλτική

Είναι ωστόσο, άγνωστο το εάν η απελεύθέρωσή της ισοδυναμεί οπωσδήποτε με τη διάσωσή της

The LiFO team
The LiFO team
ΦΑΛΑΙΝΑ ΤΙΜΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΑΛΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Ελεύθερος- στην ανοιχτή θάλασσα- αφέθηκε ο «Τίμι», η νεαρή φάλαινα που είχε παγιδευτεί τον τελευταίο μήνα σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ, στη Βαλτική Θάλασσα.

Η κατάστασή της ωστόσο, θεωρείται ακόμη ασαφής, διευκρίνισε η ομάδα διάσωσής της.

Η φάλαινα ρυμουλκήθηκε χθες κατά μήκος των ακτών της Δανίας και νωρίτερα σήμερα κολύμπησε ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο Γενς Σβαρκ, μέλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης.

Ο «Τίμι» είχε μείνει ακινητοποιημένος στα αβαθή επί 29 ημέρες και η προσπάθεια για τη διάσωση και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον απασχολούσε καθημερινά τη δημοσιότητα στη Γερμανία.

Η φάλαινα «απέχει πολύ» από το να είναι υγιής

Την περασμένη Τρίτη μεταφέρθηκε και ρυμουλκήθηκε έως το σημείο από όπου αφέθηκε ελεύθερος.

Είναι ωστόσο, άγνωστο το εάν η απελεύθέρωσή της ισοδυναμεί οπωσδήποτε με τη διάσωσή της. Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά.

«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», δήλωσε στο dpa ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών (WDC) τόνισε από την πλευρά της ότι μια διάσωση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν η φάλαινα επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και επιβιώσει εκεί μακροπρόθεσμα, το δέρμα της έχει αναρρώσει πλήρως, αναζητά ξανά ανεξάρτητα τροφή, παίρνει βάρος και επιδεικνύει τις φυσικές της συμπεριφορές».

Με πληροφορίες από New York Times, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περιβάλλον / «Αποικιοκρατία αποβλήτων»: Η Γερμανία πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων

Ακτιβιστές χαρακτηρίζουν το φαινόμενο «αποικιοκρατία αποβλήτων», υποστηρίζοντας ότι οι ανεπτυγμένες χώρες μεταφέρουν το περιβαλλοντικό κόστος σε λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες
THE LIFO TEAM
Περιβάλλον / Πανεπιστήμιο του Cambridge: Μελέτη αποκαλύπτει μια μεγάλη αλλαγή στα ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια

Τις τελευταίες δεκαετίες κάτι έχει αλλάξει δραματικά στα βουνά της χώρας μας, επηρεάζοντας τη γεωργία και τα φυσικά οικοσυστήματα κατά τους ξηρούς θερινούς μήνες
THE LIFO TEAM
Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο καλεί τους Αμερικανούς να μπλοκάρουν νομοσχέδιο για τα απειλούμενα είδη

Διεθνή / Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο καλεί τους Αμερικανούς να μπλοκάρουν νομοσχέδιο για τα απειλούμενα είδη

Ανήμερα της Earth Day, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο κάλεσε τους ακολούθους του να πιέσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων να καταψηφίσει το νομοσχέδιο H.R. 1897, υποστηρίζοντας ότι θα αποδυναμώσει τον ιστορικό νόμο προστασίας των απειλούμενων ειδών στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
Περιβάλλον / Γιατί η viral φωτογραφία με τον βραδύποδα που «αγκαλιάζει» έναν στύλο προκαλεί ανησυχία;

Ο φωτογράφος Emmanuel Tardy εξασφάλισε ένα στιγμιότυπο που, με την πρώτη ματιά, μοιάζει χαριτωμένο, όμως «κρύβει» μια προειδοποίηση για τη σκληρή πραγματικότητα που διέπει πλέον τη σχέση ανθρώπου και φύσης
THE LIFO TEAM
 
 