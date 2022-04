«Ο σφαγέας της Μπούσα»: Ο Ρώσος διοικητής που έλαβε την ευλογία της Εκκλησίας

Ο Ρώσος διοικητής που είναι ύποπτος για διάπραξη «εντελώς απάνθρωπων» εγκλημάτων πολέμου στην Μπούσα, αναγνωρίστηκε ως ένας βετεράνος στρατιώτης που προσφάτως είχε λάβει την ευλογία από την ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο αντισυνταγματάρχης Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ είναι ο διοικητής της 64ης ταξιαρχίας μηχανοκίνητων τυφεκιοφόρων που ενεπλάκη στην επιχείρηση κατάληψης της Μπούσα, μιας πόλης περίπου 24 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο.

Τα ρωσικά στρατεύματα υπό τις εντολές του φέρεται να δολοφόνησαν άμαχους πολίτες, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για βιασμούς γυναικών και παιδιών.

Μετά την υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, εντοπίστηκαν ομαδικοί τάφοι, αλλά και πτώματα με τα χέρια τους πισθάγκωνα δεμένα.

Το Κρεμλίνο, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις, αρνείται τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια και αρνούμενο τις αιτιάσεις περί εκτελέσεων αμάχων, υποστηρίζοντας πως οι εικόνες με τα διάσπαρτα πτώματα στους δρόμους της Μπούσα ήταν προϊόν στημένο από τους ίδιους τους Ουκρανούς.

Reportedly, one of the brigades that tortured, raped and killed people in #Bucha - unit 51460 from the village of Knyaze-Volkonskoye, Khabarovsk Krai, #Russia. Commander of the unit is Lt Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich. #BuchaMassacre pic.twitter.com/ukTftkdR3Q