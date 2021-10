Η Άνγκελα Μέρκελ αποχωρεί από την γερμανική καγκελαρία μετά από 16 χρόνια και την ίδια στιγμή αφήνει πίσω της και τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, όπως οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Για χρόνια, η Μέρκελ αποτελούσε πρόσωπο-κλειδί στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτικού γίγνεσθαι και σήμερα κλείνει το δικό της κεφάλαιο στην Σύνοδο Κορυφής. Με έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό τρόπο, λοιπόν, την αποχαιρέτησε ο Σαρλ Μισέλ, θέλοντας μέσα από τα λόγια του να υπογραμμίσει την σημαντική προσφορά της Γερμανίδας πολιτικού.

Όπως μεταδίδει το Politico, ο Μισέλ είπε ότι η Μέρκελ ήρθε να ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μια συνεδρίαση του Συμβουλίου χωρίς αυτήν, ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι σαν τη Ρώμη χωρίς το Βατικανό ή το Παρίσι χωρίς τον Πύργο του Άιφελ», πρόσθεσε.

«Αντίο» και «ευχαριστώ», όμως, της είπε και μέσω Twitter, γράφοντας: «Έχετε συμμετάσχει σε 107 από τις 214 συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την έναρξή του.Σας ευχαριστούμε για την εμπειρία σας, τη σοφία σας και την ικανότητά σας να εστιάζετε στα βασικά».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανγκελα», πρόσθεσε.

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa