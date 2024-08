Εισβολή στο Καπιτώλιο: Επιστρέφουν το γούνινο καπέλο και τα κέρατα βίσονα στον «σαμάνο της QAnon»

Να επιστραφούν στον «σαμάνο της QAnon» από την επίθεση στο Καπιτώλιο, το γούνινο καπέλο και τα κέρατα βίσονα που φορούσε, αποφάσισε δικαστήριο στις ΗΠΑ.

Ο «σαμάνος» ήταν ένας από τους πιο διαβόητους δράστες της επίθεσης στην έδρα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου των ΗΠΑ: Είχε εισβάλει στον χώρο γυμνόστηθος, με εμφανή τατουάζ, βαμμένο πρόσωπο στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ, γούνινο καπέλο με κέρατα βίσονα στο κεφάλι και δόρυ στα χέρια, θα ανακτήσει αυτά τα δυο στοιχεία της περιβολής του, που είχαν κατασχεθεί και παρέμεναν ως τώρα στην κατοχή των αρχών, δυνάμει απόφασης αμερικανού δικαστή που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα.

«Καθώς η κυβέρνηση δεν απέδειξε ότι χρειάζεται ακόμη τα αντικείμενα αυτά ως τεκμήρια (...) το δικαστήριο αποδέχεται το αίτημα του κ. Τσάνσλεϊ», ανέφερε ο δικαστής Ρόις Λάμπερθ στην απόφασή του.

Ο Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, 36 ετών, αυτοανακηρυγμένος «σαμάνος», οπαδός διαφόρων θεωριών συνωμοσίας της άκρας δεξιάς που διασπείρει το νεφέλωμα QAnon, πήρε μέρος στην εισβολή στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 στην οποία προέβη ορδή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να εμποδιστούν οι κοινοβουλευτικοί να προχωρήσουν στην τυπική επικύρωση της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Γνωστός επίσης ως Τζέικ Άντζελι, μπήκε στο ημικύκλιο της Γερουσίας, θρονιάστηκε στην καρέκλα του αντιπροέδρου Μάικ Πενς και άφησε σημείωμα που ανέγραφε «δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου, η δικαιοσύνη έρχεται!».

Meet Jacob Chansley aka Jake Angeli. He is the domestic terrorist wanted by the FBI.

The right is trying to claim he is ANTIFA, but I have an interview showing him to be Q-Anon.

✨share this with someone who wants to deny reality✨#AntifaTerrorist #25thAmmendment #CapitolRiots pic.twitter.com/hEgt8plYoQ