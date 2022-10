Ο Ρέιφ Φάινς υπερασπίζεται ξανά την Τζ.Κ.Ρόουλινγκ: «Αηδιαστική η λεκτική βία που δέχεται»

Ο Ρέιφ Φάινς, που υποδύθηκε μεταξύ άλλων τον ρόλο του Τom Riddle/Lord Voldemort στο κινηματογραφικό franchise Χάρι Πότερ, υπερασπίστηκε ξανά την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Σε νέα συνέντευξη στους New York Times, ο 59χρονος ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Τομ Ριντλ/Λόρδο Βόλντεμορτ στις πέντε τελευταίες ταινίες του Χάρι Πότερ, δήλωσε ότι η «λεκτική κακοποίηση που απευθύνεται στην [Ρόουλινγκ] είναι αηδιαστική και αποκρουστική», αντιδρώντας στη συνεχιζόμενη διαμάχη που προκαλεί η συγγραφέας του Πότερ στα social media σχετικά με τις θέσεις της για την transgender κοινότητα.

«Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχει γράψει αυτά τα σπουδαία βιβλία για μικρά παιδιά που βρίσκουν τον εαυτό τους ως ανθρώπινα όντα», δήλωσε. «Έχει να κάνει με το πώς γίνεσαι καλύτερος και πιο δυνατός».

Ο Ρέιφ Φάινς τόνισε ότι «μπορεί να καταλάβει μια άποψη που μπορεί να εκφράζει θυμό» για το δημόσιο σχόλιο της 57χρονης συγγραφέα σχετικά με το φύλο.

«Αλλά δεν είναι κάποια αισχρή, υπερδεξιά φασίστρια», είπε στους ΝΥΤ. «Είναι απλώς μια γυναίκα που λέει: "Είμαι γυναίκα και νιώθω ότι είμαι γυναίκα και θέλω να μπορώ να λέω ότι είμαι γυναίκα". Και καταλαβαίνω από πού προέρχεται. Ακόμα κι αν δεν είμαι γυναίκα».

Facebook Twitter Στην πρεμιέρα του «Harry Potter and The Goblet of Fire», στη Νέα Υόρκη, τον Νοέμβριο του 2005. Φωτ: EPA/ANDREW GOMBERT

Ο 59χρονος ηθοποιός είχε ήδη τοποθετηθεί σχετικά με τις διαμάχες γύρω από τη Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph τον Μάρτιο του 2021, στην οποία υποστήριξε ότι το «επίπεδο μίσους» εναντίον της ήταν αδικαιολόγητο, κατά τη γνώμη του.

«Δεν μπορώ να καταλάβω το βιτριόλι εναντίον της. Μπορώ να καταλάβω την ένταση ενός καβγά, αλλά βρίσκω αυτή την εποχή των κατηγοριών και την ανάγκη καταδίκης παράλογη», δήλωσε ο Φάινς. «Βρίσκω ενοχλητικό το επίπεδο μίσους που εκφράζουν άνθρωποι για απόψεις που διαφέρουν από τις δικές τους και τη λεκτική βία προς τους άλλους».

Facebook Twitter Με τον Liam Neeson στην πρεμιέρα του «Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1», τον Νοέμβριο του 2010. Φωτ: EPA/ANDREW GOMBERT

Η Ρόουλινγκ δέχτηκε για πρώτη φορά πυρά τον Ιούνιο του 2020, όταν εμφανίστηκε να εκφράζει αντι-τρανς απόψεις σε μια σειρά από tweets. Αν και αρνήθηκε ότι οι απόψεις της για τον φεμινισμό είναι τρανσφοβικές, επανέλαβε τις αμφιλεγόμενες θέσεις της σε ένα μακροσκελές κείμενο που μοιράστηκε στον ιστότοπό της λίγες μέρες αργότερα.

Σε απάντηση στις αντιδράσεις που δέχτηκε τότε, η Ρόουλινγκ έγραψε ότι αρνείται να «υποκύψει σε ένα κίνημα που πιστεύω ότι κάνει αποδεδειγμένα κακό επιδιώκοντας να διαβρώσει τη "γυναίκα"».

Αρκετοί ηθοποιοί των ταινιών Χάρι Πότερ έχουν καταδικάσει τις απόψεις της Ρόουλινγκ το τελευταίο διάστημα. Τον Ιανουάριο, ο Ρούπερτ Γκριντ έγραψε ένα κείμενο για την ενότητα «What I've Learnt» των The Times, στο οποίο είπε ότι «[δεν] συμφωνεί απαραίτητα με όλα όσα λέει η θεία μου, αλλά εξακολουθεί να είναι θεία μου» και χαρακτήρισε το θέμα «δύσκολο».

