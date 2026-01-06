Ο «QAnon Shaman» στρέφεται κατά του Τραμπ και μπαίνει στην πολιτική

Ο Τζέικ Αντζέλι, ο άνδρας που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως «QAnon Shaman» μετά τη συμμετοχή του στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, δηλώνει τώρα ότι θα διεκδικήσει το αξίωμα του κυβερνήτη της Αριζόνα ως ανεξάρτητος. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται να έχει απομακρυνθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε ως σημείο αναφοράς.

Ο 38χρονος είχε καταδικαστεί σε 41 μήνες φυλάκισης για τον ρόλο του στα γεγονότα και αποφυλακίστηκε το 2023, έχοντας εκτίσει 27 μήνες. Όπως υποστηρίζει, στις 20 Ιανουαρίου του περασμένου έτους ο Τραμπ τού απένειμε χάρη, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος χαρίτων προς πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί ή κατηγορηθεί για τα επεισόδια.

Σήμερα, ο Αντζέλι χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Τραμπ «διεφθαρμένη καταστροφή» και κάνει λόγο για ένα σύστημα που, όπως λέει, λειτουργεί εναντίον του κοινωνικού συνόλου και υπέρ μιας εξαιρετικά πλούσιας ελίτ. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Times του Λονδίνου υποστήριξε ότι «ο αμερικανικός λαός έχει δεχθεί επίθεση» και παρουσίασε την υποψηφιότητά του ως απάντηση σε αυτό που θεωρεί θεσμική εξαπάτηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε τον Τραμπ για επιλογές εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για την άρνησή του να δώσει στη δημοσιότητα υλικό που αφορά τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, είπε ότι ο Τραμπ «χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό» για κάτι που, κατά την άποψή του, ισοδυναμεί με «ένοπλη ληστεία μιας χώρας». Παρά τη ρήξη, αναγνωρίζει ως μία από τις ελάχιστες αποφάσεις που εγκρίνει τις χάρες προς τους καταδικασμένους της 6ης Ιανουαρίου.

Η δημόσια παρουσία του, πάντως, συνοδεύεται από ισχυρισμούς που δεν τεκμηριώνονται και κινήσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται ως ρεαλιστικές. Τον περασμένο Σεπτέμβριο κατέθεσε αγωγή ύψους 40 τρισ. δολαρίων, ισχυριζόμενος ότι είναι ο «νόμιμος πρόεδρος» των ΗΠΑ και ότι χρειάζεται το ποσό για να αποπληρωθεί το δημόσιο χρέος. Στην ίδια λογική, περιέγραψε σχέδιο έκδοσης ενός «νομίσματος» αξίας 38 τρισ. δολαρίων, ενώ υποστήριξε χωρίς αποδείξεις ότι είχε «συμβουλευτικό ρόλο» για τον Τραμπ ήδη από το 2020.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το ρεπορτάζ των Times, το 2021 είχε διαγνωστεί με προβλήματα ψυχικής υγείας μετά από δικαστικά διαταγμένη αξιολόγηση, ενώ αντίστοιχη διάγνωση είχε καταγραφεί και παλαιότερα, κατά τη θητεία του στο ναυτικό. Ο ίδιος, ωστόσο, επιμένει ότι διαθέτει ιδιαίτερη διορατικότητα για το «τι πραγματικά συμβαίνει» και λέει ότι σκοπεύει να περάσει την επέτειο της 6ης Ιανουαρίου γράφοντας ένα βιβλίο με τίτλο Shamanic Apocalypse.

Ακόμη κι αν η υποψηφιότητά του δεν προχωρήσει, ο Αντζέλι δείχνει αποφασισμένος να παραμείνει στο προσκήνιο. Στο παρελθόν δεν κατάφερε να συγκεντρώσει εγκαίρως τις απαιτούμενες υπογραφές για άλλη εκλογική προσπάθεια, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην φτάσει τελικά στην κάλπη.

Ο ίδιος, πάντως, υποβαθμίζει τη σημασία της πολιτικής διαδικασίας. «Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική», έγραψε σε μήνυμα προς τους Times μετά τη συνέντευξη. «Με ενδιαφέρει να σώσω τη χώρα μου, την ανθρωπότητα και τον πλανήτη».

