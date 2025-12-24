Τι σημαίνει για τον Τραμπ και το κίνημα MAGA η δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν;

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι δημοσίευσε το Σαββατοκύριακο μια τολμηρή δήλωση στο X: «Ο πρόεδρος Τραμπ ηγείται της πιο διαφανούς κυβέρνησης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ανάρτησή της αφορούσε τις προσπάθειες για τη δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο.

Ωστόσο, οι χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση είχαν στο μυαλό τους μια εντελώς διαφορετική έρευνα – αυτή για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ψεύτρα», έγραψαν αρκετοί – μαζί με πολλές πιο σκληρές προσβολές. Ένας συντηρητικός YouTuber έγραψε: «Θα ψηφίσω όποιον πρόεδρο... κάνει εκστρατεία για τη σύλληψη της Παμ Μπόντι για την συγκάλυψη των φακέλων Έπσταϊν».

President Trump is leading the most transparent administration in American history.



By moving to unseal these documents, we hope to give the American people more answers about that fateful day in Butler, Pennsylvania. https://t.co/v7iH9sfpiW — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 20, 2025

Ο Τραμπ και τα μέλη της κυβέρνησής του βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με ένα κύμα οργής και συνωμοσιολογίας.

Ένας γρίφος για την κυβέρνηση του Τραμπ

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκάλυψη από έναν πρόεδρο και για έναν πρόεδρο στην ιστορία», είπε ένα μέλος μιας ομάδας στο Facebook που ασχολείται με την έρευνα της υπόθεσης. «Ο Έπσταϊν είναι η ιστορία και μην το αφήσετε να περάσει».

Το ζήτημα δεν είναι τόσο οι προηγουμένως αδημοσίευτες φωτογραφίες ανθρώπων όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Μικ Τζάγκερ, ο Μάικλ Τζάκσον και ο θρυλικός παρουσιαστής ειδήσεων Γουόλτερ Κρόνκαϊτ στην παρέα του Έπσταϊν – οι οποίες δεν αποτελούν ένδειξη οποιασδήποτε παράνομης πράξης – αλλά η πληθώρα των μαυρισμένων διορθώσεων στα ίδια τα αρχεία.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους, ο Τραμπ πρότεινε ότι θα υποστήριζε τη δημοσιοποίηση των αρχείων της έρευνας. Τον Φεβρουάριο, η Μπόντι δήλωσε ότι «βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο γραφείο μου για εξέταση».

Ωστόσο, μετά από τόσο καιρό και τόση αναμονή, «η δημοσίευση της Παρασκευής ήταν απογοητευτική».

Ο Τζο Ουσκίνσκι, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, ο οποίος μελετά τις θεωρίες συνωμοσίας, λέει ότι η συμμαχία του Τραμπ έχει πλέον να κάνει περισσότερο με σκεπτικισμό και ανταγωνισμό προς τις θεσμούς και λιγότερο με τους παραδοσιακούς στόχους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Πολλοί στο κίνημα, λέει, πιστεύουν ότι ένας τεράστιος αριθμός παιδιών χρησιμοποιείται για σεξουαλική εκμετάλλευση, πεποιθήσεις που ενισχύονται από τα εγκλήματα του Έπσταϊν, καθώς και από θεωρίες συνωμοσίας όπως η QAnon.

«Οι άνθρωποι δεν θέλουν απαραίτητα να δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα – θέλουν να δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα που τους λένε ότι αυτό που πιστεύουν είναι αλήθεια».

Πολιτική κρίση λόγω Έπσταϊν;

Το ενδεχόμενο πολιτικών προβλημάτων δεν έχει ξεφύγει από την προσοχή του στενού κύκλου του Τραμπ. Σε ένα άρθρο του Vanity Fair που δημοσιεύθηκε πριν από την κυκλοφορία του εγγράφου, η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, περιέγραψε τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να ψηφίσουν τον Τραμπ λόγω των υποσχέσεών του για τον Έπσταϊν ως «ακροατές του Τζο Ρόγκαν» – με άλλα λόγια, νεότερους άνδρες που παραδοσιακά δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική.

Η Γουάιλς χαρακτήρισε το άρθρο «συκοφαντικό». Ωστόσο, δεν αμφισβήτησε συγκεκριμένες αναφορές, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσής της ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εδραιώσει μια διαρκή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων.

«Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται υπερβολικά για τον Έπσταϊν είναι τα νέα μέλη της συμμαχίας του Τραμπ, οι άνθρωποι που σκέφτομαι συνεχώς – επειδή θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν είναι [μόνο] ψηφοφόροι του Τραμπ, αλλά και ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων», δήλωσε στο περιοδικό.

Οι δημοσκοπήσεις και οι ειδικοί υποστηρίζουν τις ανησυχίες της επικεφαλής του προσωπικού σχετικά με την ασταθή φύση της συμμαχίας του Τραμπ.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου από το δεξιό think tank Manhattan Institute χαρακτήρισε σχεδόν το ένα τρίτο των υποστηρικτών του Τραμπ ως «νέους Ρεπουμπλικανούς» – άτομα που ψήφισαν το κόμμα για πρώτη φορά το 2024. Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι λίγο περισσότερο από το ήμισυ αυτής της κατηγορίας θα υποστήριζε «σίγουρα» έναν Ρεπουμπλικανό στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

«Αυτοί οι ψηφοφόροι έλκονται από τον Τραμπ, αλλά δεν είναι πιστοί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα», κατέληξε το ινστιτούτο.

Η πιθανή ευθραυστότητα της συμμαχίας του Τραμπ εκδηλώνεται σε διάφορα επίπεδα.

Υπό πίεση το MAGA

Μια κρίσιμη ομάδα είναι ένα σύνολο από αστέρες των κοινωνικών μέσων και podcasters που βρίσκονται ως επί το πλείστον εκτός των παραδοσιακών κύκλων των Ρεπουμπλικανών, αλλά έχουν δύναμη και επιρροή στο διαδίκτυο.

Διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στο να διατηρήσουν την προσοχή των κοινωνικών μέσων στην υπόθεση Έπσταϊν πολύ καιρό μετά το θάνατο του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία.

Μια ομάδα influencers προσκλήθηκαν ακόμη και σε μια εκδήλωση στο υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) και τους δόθηκαν φάκελοι, τους οποίους η Μπόντι περιέγραψε ως «πρώτη φάση» της δημοσιοποίησης των εγγράφων του Έπσταϊν.

Οι φάκελοι περιείχαν ελάχιστα ή καθόλου νέα στοιχεία, γεγονός που προκάλεσε αντίδραση. Η οργή εντάθηκε περαιτέρω τον Ιούλιο, όταν το DoJ δημοσίευσε ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι δεν υπήρχε «λίστα πελατών» του Έπσταϊν και απέρριψε τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον θάνατό του στη φυλακή.

Ωστόσο, μετά την πιο πρόσφατη δημοσίευση, πολλοί από αυτούς τους ίδιους συντηρητικούς influencers παραμένουν περίεργα σιωπηλοί.

Η Λόρα Λούμερ, μια δημοφιλής influencer των κοινωνικών μέσων MAGA που συνέβαλε στη διάδοση των συνωμοσιών για τον Έσπταϊν στο διαδίκτυο, ισχυρίστηκε ότι απάλλαξαν τον Τραμπ από κάθε παράνομη πράξη.

«Ίσως τώρα τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να έχουν εμμονή με αυτά τα αρχεία», έγραψε η Λούμερ, η οποία έχει αναφερθεί στον Έπσταϊν τουλάχιστον 200 φορές στο X μόνο φέτος.

Άλλοι - συμπεριλαμβανομένων αρκετών που ήταν στην εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης - δεν έχουν αναφερθεί καθόλου στην κυκλοφορία του εγγράφου, ούτε θετικά ούτε αρνητικά.

Η σιωπή τους έχει παρατηρηθεί από άλλους δεξιούς και ακροδεξιούς σχολιαστές, προκαλώντας εσωτερικές διαμάχες στο MAGA στο διαδίκτυο. Και η διαμάχη για την υπόθεση Έπσταϊν είναι μόνο μία από τις αντιπαραθέσεις που ταράζουν επί του παρόντος το κίνημα, με διαφωνίες σχετικά με την ελευθερία του λόγου, τον αντισημιτισμό και την κληρονομιά του Τσάρλι Κερκ να ξεσπούν σε μια ετήσια διάσκεψη που διοργάνωσε η Turning Point USA αυτή την εβδομάδα.

Ο Τζάρεντ Χολτ, ανώτερος ερευνητής στην Open Measures, μια εταιρεία που αναλύει τον διαδικτυακό εξτρεμισμό, λέει ότι η συζήτηση για τα αρχεία Έπσταϊν είναι μόνο μία από τις αντιπαραθέσεις που συμβάλλουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κίνημα MAGA.

«Στην αρχή του έτους, το MAGA ήταν μια θριαμβευτική και εκφοβιστική δύναμη, τώρα όμως το τρένο έχει εκτροχιαστεί και δεν υπάρχουν σαφή σημάδια ότι θα σταθεροποιηθεί ή θα ανακάμψει σύντομα», λέει.

«Φαίνεται ότι η σκληροπυρηνική βάση του Τραμπ έχει ατροφήσει κατά τη διάρκεια του έτους», λέει ο Χολτ, αλλά σημειώνει ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν η πρόσφατη δημοσίευση των εγγράφων θα έχει σημαντική επίδραση στους υπερασπιστές του MAGA.

Εξέχουσες φωνές στο Κογκρέσο δεν δίστασαν να επικρίνουν το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε αντίθεση με τους influencers.

Με πληροφορίες από BBC