Ένας 40χρονος Ινδός δισεκατομμυριούχος, παρασκευάζει σχεδόν τα μισά από τα εμβόλια της AstraZeneca για τον κορωνοϊό.

Ο λόγος για τον Αντάρ Πουναγουάλα, που αυτοαποκαλείται «πρίγκιπας των εμβολίων» και είναι CEO της Serum Institute of India, του μεγαλύτερου παραγωγού εμβολίων στον κόσμο. Η εταιρεία παρασκεύαζε, ήδη πριν την πανδημία του κορωνοϊού, πάνω από 1,5 εκατ. δόσεις εμβολίων για την πολιομυελίτιδα, τη διφθερίτιδα, τον τέτανο, τη φυματίωση, την ηπατίτιδα Β και άλλες ασθένειες ετησίως.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Guardian, τα εμβόλια έκαναν την οικογένεια Πουναγουάλα την έκτη πλουσιότερη στην Ινδία με εκτιμώμενη περιουσία 15 δισ. δολαρίων και ακίνητα όπως το Lincoln House, μια έπαυλη αξίας 113 εκατ. δολαρίων στο Μουμπάι, που στέγαζε την προηγούμενη πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα. Ο Πουναγουάλα, φοίτησε στο St Edmund’s School στο Καντέρμπουρι με ετήσια δίδακτρα 30.000 λιρών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Γουέστμινστερ. Την περασμένη εβδομάδα νοίκιασε, στη συνοικία Μέιφερ του Λονδίνου μια έπαυλη 2.300 τετραγωνικών μέτρων, έναντι 50.000 λιρών εβδομαδιαίως.

Επιδεκτική κατανάλωση

Παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών ο Πουναγουάλα χρησιμοποιεί ελικόπτερα και ιδιωτικά τζετ για τις μετακινήσεις, έχει στην κατοχή του μια συλλογή από αριστουργήματα των Πικάσο, Νταλί, Ρέμπραντ και Ρούμπενς καθώς και 35 σπάνια αυτοκίνητα πολυτελείας, μεταξύ των οποίων Ferrari, Bentley, Rolls Royce και μια Mercedes-350 που έχει μετατραπεί σε «Batmobile».

Στην προσωπική του σελίδα παραδέχεται πως ο τρόπος ζωής του είναι επιδεικτικός. «Εύκολα μπορεί κανείς να απορρίψει τον Αντάρ Πουναγουάλα ως έναν πλούσιο τύπο που ποζάρει δίπλα σε άλογα κούρσας», λέει προσθέτοντας ότι στην πραγματικότητα είναι «ένας σοβαρός νέος άνδρας, που εκπαιδεύτηκε από ένα δύσκολο αφεντικό – τον πατέρα του Σάιρους Πουναγουάλα».

Ο τελευταίος ήταν που ίδρυσε, άλλωστε, την εταιρεία το 1966 για την παραγωγή εμβολίων σε μια εποχή που ασχολείτο με την εκτροφή αλόγων κούρσας. Ο γιος του, Αντάρ, ήταν που έπεισε τον Σάιρους Πουναγουάλα να ποντάρει πολλά περισσότερα στην παραγωγή εμβολίων, καθώς είχε δει μια ομιλία του Μπιλ Γκέιτς το 2015, όπου ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποιούσε ότι η υφήλιος δεν ήταν έτοιμα για μια νέα λοιμώδη πανδημία.

Πράγματι, ο Αντάρ επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και άρχισε να παρασκευάζει περισσότερα εμβόλια για αναπτυσσόμενες χώρες εκ μέρους του ΠΟΥ και της Παγκόσμιας Συμμαχίας για Εμβόλια και Ανοσοποίηση (Gavi), της φιλανθρωπικής οργάνωσης, την οποία στηρίζει ο Γκέιτς και της οποίας μέλος του ΔΣ είναι ο Πουναγουάλα.

Το δίλημμα

Ο τίτλος του «πρίγκιπα των εμβολίων» του αποδώθηκε όταν το 2011 αντικατέστησε στο πόστο του CEO της Serum Institute of India τον πατέρα του, «βασιλιά των εμβολίων», νυν πρόεδρο του Poonawalla Group, που περιλαμβάνει και την Serum Institute of India. Σύμφωνα με τον Guardian, όταν άρχισε να εξαπλώνεται η πανδημία του κορωνοϊού ο Αντάρ κλήθηκε να πάρει μια απόφαση: «να μην κάνει τίποτε και να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση ή να ρισκάρει και να γίνει ένας από τους πρωτοπόρους». Προτίμησε το δεύτερο.

Τότε η Serum Institute of India συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για την παρασκευή ενός εμβολίου κατά της ελονοσίας κι οι επιστήμονές του ζήτησαν να συνεργαστούν για την Covid-19. Τον περασμένο Μάιο ο Πουναγουάλα διαπραγματεύτηκε στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον CEO της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό μια συμφωνία για την παραγωγή περίπου ενός εκατομμυρίου δόσεων σ’ έναν χρόνο – σχεδόν το 50% της συνολικής παραγωγής.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, τον ίδιο μήνα έφθασε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ένα πακέτο που περιείχε αποθηκευμένο σε ξηρό πάγο ένα φιαλίδιο με τα αναγκαία συστατικά για την παρασκευή του εμβολίου, κυτταρικό υπόστρωμα για την ανάπτυξή του και λεπτομερείς οδηγίες, αλλά όχι τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών που να αποδείκνυαν ότι το εμβόλιο ήταν ασφαλές και αποτελεσματικό.

I wish India & Sri @narendramodi ji great success in launching the world’s largest COVID vaccination roll-out. It brings me great pride that #COVISHIELD is part of this historic effort & to endorse it’s safety & efficacy, I join our health workers in taking the vaccine myself. pic.twitter.com/X7sNxjQBN6