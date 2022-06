Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ξεσπά σε παπαράτσι: «Είσαι αηδιαστικός, κατέστρεψες τη μέρα μας»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξοργίστηκε όταν ένας φωτογράφος άρχισε να βιντεοσκοπεί την οικογένειά του ενώ έκαναν μια ήσυχη βόλτα με το ποδήλατο, κοντά στο σπίτι τους, στο Σάντρινγκχαμ.

Το βίντεο διάρκειας τριών λεπτών, το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα αλλά τραβήχτηκε το 2021, δείχνει τον Δούκα του Κέιμπριτζ να λέει στον άνδρα ότι «παρακολουθεί τα παιδιά του».

Η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά -πρίγκιπας Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπας Λούι- βρίσκονται εκτός κάμερας.

Στο υλικό που διέρρευσε, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος φορούσε μπουφάν, πράσινα γάντια και καπέλο, ακούγεται να λέει: «Ήρθατε εδώ και μας ψάχνατε».

Ο φωτογράφος υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι θα είχε σταματήσει τη βιντεοσκόπηση αν είχε συνειδητοποιήσει ποιος ήταν.

«Πέρασες από το σπίτι μας, σε είδα», ακούγεται να λέει η Κέιτ.

«Πώς τολμάς να συμπεριφέρεσαι με τέτοιον τρόπο στα παιδιά μου. Πώς τολμάς», προσθέτει ο Ουίλιαμ.

«Παραμονεύατε, ψάχνοντας εμάς και τα παιδιά μας. Βγήκα για μια ήσυχη βόλτα με το ποδήλατο με τα παιδιά μου ένα Σάββατο και δεν μου λες ούτε το όνομά σου. Είσαι εξωφρενικός. Είσαι αηδιαστικός. Πραγματικά. Πώς τολμάς να συμπεριφέρεσαι έτσι;», συνέχισε.

The journalist that stalked William and his family and leaked it on YouTube. Terry Harris, stalker of children. pic.twitter.com/5jFjyjN6M4

Το βίντεο, το οποίο μετρά ήδη χιλιάδες προβολές, δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Terry Harris στο YouTube - ενός χειριστή drone και φωτογράφου με έδρα το Peterborough.

«Ευχαριστώ που κατέστρεψες τη μέρα μας», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αφού τηλεφώνησε στην ασφάλειά του για να εξηγήσει ότι είχε «διαπληκτιστεί» με έναν φωτογράφο.

«Ήξερες ακριβώς τι έκανες. Νόμιζα ότι είχατε μάθει μέχρι τώρα», τόνισε.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον απάντησε για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της βασιλικής οικογένειας, μετέδωσε η Telegraph.

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δούκας του Κέιμπριτζ καταδιώκεται από παπαράτσι, τους οποίους κατηγορεί ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Το 2017, είχε αναφερθεί στην αντίδραση της μητέρας του στους παπαράτσι σε ένα ντοκιμαντέρ του HBO για τον αγώνα της βασιλικής οικογένειας απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Αν είσαι η πριγκίπισσα της Ουαλίας και μητέρα, δεν στηρίζω να σε κυνηγούν 30 τύποι με μοτοσικλέτες που σου κλείνουν το δρόμο και κάνουν μια γυναίκα να κλαίει δημοσίως για να βγάλουν τη φωτογραφία», είπε.

Photographers literally chased Prince William's mother to death. He is well within his rights to tell them to leave his young children alone.