Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έγινε 40, σπάει την παράδοση στις φωτογραφίες και το Παλάτι γιορτάζει με αφιέρωμα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γίνεται σήμερα 40 ετών και σκοπεύει να περάσει τα γενέθλια ιδιωτικά με την οικογένειά του.

Και το Παλάτι του Κένσιγκτον αναδημοσίευσε τρεις φωτογραφίες του Δούκα του Κέιμπριτζ για να τιμήσει την επέτειο- ωστόσο όσοι περιμένουν επίσημα, βασιλικά πορτρέτα, θα απογοητευτούν.

Οι τρεις φωτογραφίες που επέλεξε τραβήχτηκαν πριν από μερικές εβδομάδες, όταν είχε βγει στους δρόμους του Λονδίνου για να πουλήσει το The Big Issue, κάτι που φέρεται να φανερώνει τις προτεραιότητες πλέον του 40χρονου πρίγκιπα στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του.

Earlier this month, we joined together for a very special hour selling the @BigIssue on the streets of London.



Read more about how and why this came about in this week’s edition. pic.twitter.com/csXvnkVTOv — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 20, 2022

Οι φωτογραφίες ανέβηκαν στον επίσημο λογαριασμό του Δούκα και της Δούκισας του Κέιμπριτζ. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σκόπιμα απέφυγε την παραδοσιακή βασιλική φωτογραφία και προτίμησε κάτι που τον δείχνει «εν ώρα εργασίας» για ένα ζήτημα, που σύμφωνα με το προσωπικό του, νιώθει πολύ κοντά στην καρδιά του.

Το πρόβλημα της αστεγίας φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ενώ το 2009 είχε κοιμηθεί στους δρόμους του Λονδίνου μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Centrepoint, Seyi Okabin, για να ζήσει την εμπειρία των αστέγων. Και δεκατρία χρόνια μετά, εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στην εξεύρεση λύσεων για το πρόβλημα.

I was eleven when I first visited @PassageCharity with my mother and since then, homelessness has stuck with me as an issue I want to fight for. — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 20, 2022

Το Παλάτι, αφού ανέδειξε την συγκεκριμένη δράση του πρίγκιπα Ουίλιαμ, επέστρεψε σήμερα με μια νέα σειρά φωτογραφιών για τα γενέθλιά του, που ξεκινά από μωρό στην αγκαλιά της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, την αποφοίτηση και το φιλανθρωπικό έργο του μέχρι τον γάμο του με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους- πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ, πρίγκιπα Λούι.

👶 Prince William Arthur Philip Louis is the elder son of The Prince of Wales and Diana, Princess of Wales.



He was born at 9.03pm on 21 June 1982, at St Mary’s Hospital, Paddington, London. pic.twitter.com/jjksxdtOVt — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2022

🎓 His Royal Highness graduated from St Andrew’s University in June 2005 with a 2:1 Master of Arts (Honours) in Geography.



The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall attended his graduation. pic.twitter.com/NQgeE5lgo4 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2022

🫡 Following university, Prince William went to the Royal Military Academy Sandhurst as an Officer Cadet.



After completing his 44-week training course, he was commissioned as an Army Officer in December 2006 and joined the Household Cavalry (Blues and Royals). pic.twitter.com/OlQu4UMi3J — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2022

🚁 In 2009, he began training as a Search and Rescue pilot.



Following various skill-based training exercises and exams, Flight Lieutenant Wales, as he was known in the RAF, joined C Flight, 22 Squadron at RAF Valley in Anglesey in September 2010 as a Search and Rescue Pilot. pic.twitter.com/XxnZUmNObk — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2022

⛪ On 29 April 2011, Prince William married Miss Catherine Middleton at Westminster Abbey in London.



They were given the titles ‘The Duke and Duchess of Cambridge’ by The Queen on the day of their wedding. pic.twitter.com/3h4UJ66BQd — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2022

🚁 After leaving operational duties with the Armed Forces, The Duke retrained to become an Air Ambulance Pilot and worked for East Anglian Air Ambulance from March 2015 until July 2017. pic.twitter.com/ZVujSOJIB5 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2022

👦👧👦The Duke and Duchess have three children, Prince George (born 2013), Princess Charlotte (born 2015) and Prince Louis (born 2018). pic.twitter.com/isi6DFyPGe — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2022