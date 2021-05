Για τη μητέρα του, τη σχέση του με το αλκοόλ και το «ταξίδι» της «αυτοίασης» από το παρελθόν μίλησε στην Όπρα Γουίμφρεϊ ο πρίγκιπας Χάρι σε μια συναισθηματικά φορτισμένη εξομολόγηση στο πλαίσιο της σειράς ντοκιμαντέρ The Me You Can't See, στο AppleTV+.

Ο Δούκας του Σάσεξ μίλησε για το άγχος και τις κρίσεις πανικού που είχε ως ενήλικας από το τραύμα της απώλειας της μητέρας του, παραδεχόμενος πως έπινε κάθε μέρα ποσότητα αλκοόλ μιας εβδομάδας επί χρόνια ώστε να μην υποφέρει. «Όχι γιατί το απολάμβανα, αλλά γιατί προσπαθούσα να καλύψω κάτι» λέει.

Χαρακτήρισε την ηλικία από τα 28 έως τα 32 ως «μια εφιαλτική περίοδο στη ζωή μου», όπου κυριαρχούσαν οι κρίσεις πανικού και το άγχος.

«Ήμουν πρόθυμος να πιω, ήμουν πρόθυμος να πάρω ναρκωτικά, ήμουν πρόθυμος να δοκιμάσω και να κάνω πράγματα που με έκαναν να νιώθω λιγότερο τα όσα ένιωθα».



Περιγράφοντας την κηδεία της μαμάς του, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Γαλλία, μετά από καταδίωξη από παπαράτσι, ο Χάρι που περπάτησε πίσω από το φέρετρο μαζί με τον αδερφό του, τον πατέρα, τον θείο και τον παππού του, θυμάται: «Αυτό που θυμάμαι περισσότερο ήταν ο ήχος των οπλών των αλόγων πάνω στο οδόστρωμα. Περπατούσα σαν να ήμουν έξω από το σώμα μου, απλώς έκανα αυτό που έπρεπει να κάνω. Δείχνοντας το ένα δέκατο του συναισθήματος που έδειχναν όλοι οι υπόλοιποι: Αυτή ήταν η μαμά μου - δεν την γνωρίσατε καν».





Οι αυτοκτονικές τάσεις της Μέγκαν και η σιγή της βασιλικής οικογένειας

«Νόμιζα πως η οικογένειά μου θα βοηθούσε, όμως κάθε ερώτηση, αίτημα, προειδοποίηση, ό,τι κι αν ήταν, αντιμετωπιζόταν απλώς με πλήρη σιωπή, παντελή παραμέληση. Περάσαμε τέσσερα χρόνια προσπαθώντας να το κάνουμε να λειτουργήσει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μείνουμε εκεί και να συνεχίσουμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας. Όμως, η Μέγκαν πάλευε» περιγράφει.

Και προσθέτει: «Αυτό το αίσθημα, να είσαι παγιδευμένος μέσα στην οικογένεια, δεν υπήρχε εναλλακτική διαφυγής. Τελικά όταν πήρα την απόφαση για την οικογένειά μου, εξακολουθούσαν να μου λένε: "Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό". Και σκεφτόμουν "πόσο χειρότερα πρέπει να γίνουν τα πράγματα για να μου επιτρεπεί να το κάνω;". Η Μέγκαν ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή της. Δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί».



Ο Χάρι περιγράφει τη στιγμή που η συζυγός του τού είπε πως θέλει να αυτοκτονήσει, ενώ ήταν έξι μήνες έγκυος στον Άρτσι. Βρίσκονταν στο δρόμο προς το Royal Albert Hall, τον Ιανουάριο του 2019, κι εκείνη τού μιλούσε για «τον τρόπο που θα έβαζε τέλος στη ζωή της». Όπως λέει ο ίδιος, αυτό του θύμισε τον ίδιο του τον εαυτό το 1997 κι ενώ παρακολουθούσε το φέρετρο της μαμάς του μπροστά του να σκέφτεται «δεν τη θέλω τη ζωή».



«Η Μέγκαν αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μου τις αυτοκτονικές της σκέψεις και τον τρόπο με τον οποίο θα έδινε τέλος στη ζωή της, προσθέτοντας πως αποφάσισε όμως να μην το κάνει γιατί δεν ήθελε να χάσει ο Χάρι άλλη μια γυναίκα της ζωής του», λέει ο ίδιος.



Αποκαλύπτει δε, πως ήταν η Μέγκαν που τον ενθάρρυνε να ζητήσει βοήθεια: «Είδα γιατρούς, είδα ψυχοθεραπευτές, είδα εναλλακτικούς θεραπευτές. Όμως, ήταν όταν γνώρισα και βρέθηκα με τη Μέγκαν που κατάλαβα πως αν δεν έκανα ψυχανάλυση και συνερχόμουν, θα έχανα αυτή τη γυναίκα με την οποία μπορούσα να δω τον εαυτό μου να περνά το υπόλοιπο της ζωή τους».

