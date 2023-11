Ο πρίγκιπας Χάρι έκανε ό,τι και η γιαγιά του βασίλισσα Ελισάβετ πριν από 21 χρόνια

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στον Καναδά και έδωσε το σήμα για να ξεκινήσει ο αγώνας χόκεϊ επί πάγου, κάτι που σε πολλούς θύμισε τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ.

Χθες βράδυ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν στον Καναδά και συγκεκριμένα στον αγώνα του χόκεϊ επί πάγου μεταξύ των Vancouver Canucks και San Jose Sharks. Ο δούκας του Σάσεξ έδωσε το σήμα της έναρξης ενώ στη συνέχεια, μαζί με τη σύζυγό του πήραν τις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.

Η στιγμή του πρίγκιπα Χάρι πάνω στον πάγο έρχεται 21 χρόνια αφότου η γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, είχε κάνει κάτι αντίστοιχο, επίσης σε ένα παιχνίδι μεταξύ των Vancouver Canucks και San Jose Sharks. Τότε, η μονάρχης είχε επισκεφθεί το Βανκούβερ ενώ βρισκόταν σε 11ήμερη περιοδεία στον Καναδά προς τιμήν του Χρυσού Ιωβηλαίου της, εκείνη την εποχή.

Ο Καναδάς είναι ένα ξεχωριστό μέρος για τη 42χρονη Μέγκαν Μαρκλ και τον 39χρονο πρίγκιπα Χάρι. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είχαν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση ως ζευγάρι το 2017 στους αγώνες Invictus Games στο Τορόντο. Εκεί ζούσε η Μέγκαν Μαρκλ όταν συμμετείχε στο «Suits».

Μάλιστα, το 2022 ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει πως οι εν λόγω αγώνες έπαιξαν βασικό ρόλο στη σχέση του με τη Μέγκαν Μαρκλ. «Οι αγώνες του Τορόντο ήταν η πρώτη μας δημόσια έξοδος. Τώρα, πέντε χρόνια μετά, βρισκόμαστε στη Χάγη στους πέμπτους αγώνες Invictus, ως γονείς δύο παιδιών», είπε, αναφερόμενος στον γιο του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την κόρη του, την πριγκίπισσας Λίλιμπετ.

Να σημειωθεί πως ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ βρίσκονται στον Καναδά ενόψει των επόμενων αγώνων Invictus, που θα διεξαχθούν στο Βανκούβερ και στο Γουίστλερ το 2025.

Tonight, Prince Harry, The Duke of Sussex, and Meghan, The Duchess of Sussex, join us at @RogersArena to celebrate the Invictus Games coming to Vancouver and Whistler February 2025! pic.twitter.com/we2C8bdioR