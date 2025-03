Ο Πούτιν με στρατιωτική στολή στο Κουρσκ, «απαντά» στις συζητήσεις για εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή παραλλαγής, επισκέφτηκε το βράδυ της Τετάρτης ένα διοικητήριο κοντά στο μέτωπο στο Κουρσκ για να επευφημήσει την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από τον στρατό του από μεγάλο μέρος του εδάφους που είχαν καταλάβει στη ρωσική συνοριακή περιοχή.

Η γεμάτη νόημα επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κουρσκ έγινε μια ημέρα μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι συμφώνησαν σε μια εκεχειρία 30 ημερών στον πόλεμο. Αμερικανοί αξιωματούχοι σχεδίαζαν να μεταφέρουν την πρόταση στον Πούτιν, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

Ντυμένος με μια πράσινη στολή παραλλαγής, ο Πούτιν κάθισε σε ένα γραφείο με χάρτες απλωμένους μπροστά του, σύμφωνα με φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο. Εμφανίστηκε με τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματικό της Ρωσίας, στρατηγό Βαλερί Γκερασίμοφ.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

Βάσει βίντεο που κυκλοφόρησαν από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν επαίνεσε τους ρωσικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς που είχαν πάρει πίσω μεγάλο μέρος του εδάφους που κατέλαβε η Ουκρανία στην περιοχή του Κουρσκ. Κάλεσε τα στρατεύματα να καταλάβουν οριστικά το έδαφος από τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν υπό την κυριαρχία τους τμήματα της ρωσικής συνοριακής περιοχής από το περασμένο καλοκαίρι. Το Κίεβο ήλπιζε να χρησιμοποιήσει το έδαφος ως διαπραγματευτικό χαρτί στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

The US: Zelensky has agreed to a ceasefire, the ball is now in Putin's hand.



Putin: pic.twitter.com/hyQQyfYHrw