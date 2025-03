Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Επιδιώκουμε ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο του πολέμου, είμαι ευγνώμων στον Τραμπ

«Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο αυτού του πολέμου» ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πρώτο βίντεο του μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, μεταξύ ΗΠΑ και Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος λίγη ώρα μετά την είδηση της συμφωνίας το βράδυ της Τρίτης, όπου προβλέπεται κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για 30 ημέρες υπό όρους, σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η χώρα του επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο, ενώ παράλληλα δηλώνει ευγνώμων στον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσιάζει τις τρεις βασικές θέσεις της Ουκρανίας στη διαπραγμάτευση ενώ ξεκαθαρίζει πως αν οι ΗΠΑ πείσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει, η εκεχειρία μπορεί να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

«Έλαβα μια αναφορά από την αντιπροσωπεία μας σχετικά με τη συνάντησή τους με την αμερικανική ομάδα στη Σαουδική Αραβία. Η συζήτηση διήρκεσε σχεδόν όλη την ημέρα και ήταν καλή και εποικοδομητική, οι ομάδες μας κατάφεραν να συζητήσουν πολλές σημαντικές λεπτομέρειες.

Η θέση μας παραμένει απολύτως σαφής: Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο αυτού του πολέμου και θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να την επιτύχουμε το συντομότερο δυνατό και με αξιόπιστο τρόπο, ώστε ο πόλεμος να μην επιστρέψει. Στη συνάντηση με τους Αμερικανούς, η Ουκρανία πρότεινε τρία βασικά σημεία:

Κατάπαυση πυρός στον αέρα, τερματισμός των πυραυλικών επιθέσεων, των βομβαρδισμών και των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. Κατάπαυση πυρός στη θάλασσα.

Πραγματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε αυτήν τη συνεχιζόμενη διπλωματική διαδικασία, που σημαίνει πρωτίστως την απελευθέρωση των αιχμαλώτων πολέμου και των κρατουμένων, τόσο στρατιωτών όσο και αμάχων, και την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που μεταφέρθηκαν βίαια στη Ρωσία.

Η αμερικανική πλευρά κατανοεί τα επιχειρήματά μας και εξετάζει τις προτάσεις μας. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των ομάδων μας. Κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών, η αμερικανική πλευρά πρότεινε ένα ακόμη μεγαλύτερο πρώτο βήμα, μια πλήρη προσωρινή εκεχειρία 30 ημερών, η οποία δεν θα αφορά μόνο τον τερματισμό των επιθέσεων με πυραύλους, drones και βόμβες, ούτε μόνο τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποδεχθεί αυτήν την πρόταση τη βλέπουμε ως ένα θετικό βήμα και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Τώρα, εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες να πείσουν τη Ρωσία να πράξει το ίδιο. Αν η Ρωσία συμφωνήσει, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ άμεσα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του.

