Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε έμμεσα να θεσπιστεί «Ημέρα Κάθαρσης», της νομιμοποίησης όλων των εγκλημάτων

Ο Ντόναλντ Τραμπ απασχόλησε ξανά με δηλώσεις του, αυτή τη φορά προτείνοντας λύσεις στην εξάλειψη της εγκληματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί, ότι η νομιμοποίηση όλων των εγκλημάτων για μία μέρα, θα αποκλιμάκωνε τη βία, θυμίζοντας τις ταινίες «Purge» (Κάθαρση).

Η πρόταση του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ, στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβανία, τον έφερε ξανά στο επίκεντρο.

«Βλέπετε αυτούς τους τύπους να βγαίνουν με κλιματιστικά με ψυγεία στην πλάτη, το πιο τρελό πράγμα. Και η αστυνομία δεν επιτρέπεται να κάνει τη δουλειά της. Τους λένε, αν κάνετε κάτι, θα χάσετε τη σύνταξή σας» ακούγεται να λέει ο Τραμπ σε βίντεο που αναρτήθηκε, μέσω X.

«Δεν τους επιτρέπεται να το κάνουν γιατί η φιλελεύθερη αριστερά δεν τους αφήνει να το κάνουν. Η φιλελεύθερη αριστερά θέλει να τους καταστρέψει και θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας. Αν είχατε μια μέρα, μια δύσκολη ώρα και εννοώ πολύ δύσκολη, ο κόσμος θα εκτονωθεί και η εγκληματικότητα θα τελειώσει αμέσως» κατέληξε.

Trump on theft: If you had one really violent day.. .. … One rough hour. And I mean real rough. The word will get out and it will end immediately. pic.twitter.com/DkOdULcV32