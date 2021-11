«Πιστός» στην γιορτινή του παράδοση, ο Μπιλ Γκέιτς πρότεινε και φέτος πέντε βιβλία που ο ίδιος αγάπησε διαβάζοντάς τα.

«Όταν ήμουν παιδί, είχα εμμονή με την επιστημονική φαντασία. Ο Πολ Άλεν κι εγώ θα περνούσαμε αμέτρητες ώρες συζητώντας την τριλογία του Ισαάκ Ασίμοφ, Foundation. Διάβασα όλα τα βιβλία του Edgar Rice Burroughs και του Robert Heinlein. Το "The Moon Is a Harsh Mistress" ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Υπάρχει κάτι το τόσο συναρπαστικό για μένα σε αυτές τις ιστορίες που έσπρωχναν τα όρια του τι είναι πιθανό» γράφει στο μπλογκ του ο μεγιστάνας.

«Καθώς μεγάλωνα, ξεκίνησα να διαβάζω πολλά βιβλία που δεν ήταν φαντασίας. Με ενδιέφεραν ακόμα τα βιβλία που εξερευνούσαν τις επιπλοκές της καινοτομίας, αλλά ένιωθα πως ήταν πιο σημαντικό να μάθω κάτι για τον πραγματικό κόσμο στην πορεία. Τελευταία, ωστόσο, πιάνω τον εαυτό μου να προσελκύεται στο είδος των βιβλίων που θα αγαπούσα ως παιδί.

Η λίστα ανάγνωσης για τις διακοπές περιλαμβάνει φέτος δύο εκπληκτικές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Η μία, συμβαίνει 12 έτη φωτός μακριά από τον ήλιο μας και η άλλη εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι δύο με κάνουν να σκέφτομαι πως οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Συμπεριέλαβα και δύο βιβλία για την αιχμή της επιστήμης και μία νουβέλα που με βοήθησε να δω μέσα από νέο πρίσμα μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες τις ιστορίας. Διάβασα πολλά εξαιρετικά βιβλία φέτος, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο του John Doerr για την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτά είναι κάποια από τα αγαπημένα μου:

-A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, του Jeff Hawkins. «Λίγα πράγματα έχουν αιχμαλωτίσει την φαντασία συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας, όσο η τεχνητή νοημοσύνη. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για το τι απαιτείται για την δημιουργία ενός πραγματικού συστήματος ΑΙ, αυτό το βιβλίο αφηγείται μια συναρπαστική θεωρία.»

-The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race, του Walter Isaacson

-Klara and the Sun, του Kazuo Ishiguro

-Hamnet, της Maggie O’Farrell

-Project Hail Mary, του Andy Weir