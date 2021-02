Η Άννα Χέρσεϊ έχει ζήσει πολλές απρόσμενες καταστάσεις. Εξάλλου έκανε μόλις στα 10 της το διεθνές ντεμπούτο στο πινγκ πονγκ. Δεν περίμενε όμως ότι κάποια στιγμή θα της ζητούσε «βοήθεια» ένας Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ουαλή πρωταθλήτρια δεν έχει πάθος μόνο για το πινγκ πονγκ αλλά και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εξάλλου, από πέρυσι είναι από τους «συμμάχους» του ΟΗΕ, στο πλαίσιο για την κλιματική δράση στον αθλητισμό.

Τώρα, την εντόπισε ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος «ζήτησε» τη βοήθειά της, στην αποστολή του για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο επικοινώνησε με την οικογένεια της 15χρονης την προηγούμενη εβδομάδα, ρωτώντας αν θα βοηθήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στην «πιο επείγουσα προτεραιότητα» της διοίκησής του.

Από την Χέρσεϊ ζητήθηκε να μιλήσει στην πρεσβεία, για τη μεταξύ τους συνεργασία με στόχο την προώθηση του μηνύματος για το κλίμα στους νέους. «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου συμβεί κάτι τέτοιο. Ήμουν πραγματικά έκπληκτη, αλλά και ενθουσιασμένη που μίλησα μαζί τους για αυτό», δήλωσε η 15χρονη στους Times.

Η νεαρή πρωταθλήτρια θα μιλήσει με την Γιάελ Λέμπερτ, τη μεταβατική επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στο Λονδίνο για το πώς μπορεί να βοηθήσει να διαδοθεί το μήνυμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

«Είμαι λίγο αγχωμένη. Έγραψα κάποιες προτάσεις που μπορώ να της πω και κάνω περισσότερη έρευνα για την κλιματική αλλαγή», δήλωσε.

Table tennis sensation @annaLhursey tells @chrissymacCNN that she’s excited to help US President Joe Biden in his mission to tackle climate change https://t.co/LCafywoWg5 pic.twitter.com/Eq6njnDV5F