Ο μεγαλύτερος πλωτός γερανός στον κόσμο σε ναυπηγείο στη Νότια Κορέα

Εντυπωσιακό βίντεο από ναυπηγείο στη Νότια Κορέα με τον Hyundai-10000, έναν από τους μεγαλύτερους σε λειτουργία πλωτούς γερανούς με διατμητικό πόδι στον κόσμο.

Ο πλωτός γερανός 10.000 τόνων είναι εξοπλισμένος με δύο βραχίονες γερανού μήκους 180 μέτρων και δύο σετ πίσω παραστάδων ύψους 70 μέτρων και βρίσκεται σε ναυπηγείο στη Νότια Κορέα.





Hyundai-10000 is one of the world’s biggest shear-leg floating crane in operation.



The 10,000-ton shear-leg floating crane is equipped with two 180-meter-long crane booms and two sets of 70 m high back stay.