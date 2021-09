Παπαράτσι φωτογράφησαν τον Μάθιου Πέρι σε μια σπάνια, δημόσια εμφάνιση σε καφέ του Λος Άντζελες, με την ατημέλητη εικόνα του να προκαλεί έντονη ανησυχία στους φανς.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον 52χρονο σταρ των Friends να βγαίνει από ένα κατάστημα Starbucks, στην Καλιφόρνια, ενώ περπατούσε προς το πάρκινγκ, φορώντας ένα φαρδύ T-shirt, λευκό σορτς και αθλητικά παπούτσια.

Ωστόσο η ατημέλητη εμφάνιση προβλημάτισε έντονα αρκετούς φανς του, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν επίσης αρνητικά το τσιγάρο στο αυτοκίνητο, εκφράζοντας ανησυχίες για ενδεχόμενο υποτροπιασμό του ηθοποιού σε νέες καταχρήσεις.

Matthew Perry looks like Kit now pic.twitter.com/9j54IuNx3L

Meanwhile…Matthew Perry from Friends looking like a cracked out drug junkie looking for a fix from his Honduran fenty dealer. pic.twitter.com/ezAZfILS6G