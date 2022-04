Ο Μασκ τρολάρει τους επικριτές: Θα αγοράσω την Coca Cola και θα ξαναβάλω κοκαΐνη μέσα

Εν μέσω ανησυχίας για το μέλλον του Twitter στα χέρια του Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη επιδίδεται τις τελευταίες ώρες σε ένα μπαράζ αναρτήσεων με μάλλον ειρωνική διάθεση απέναντι στους επικριτές του.

«Η επόμενη εξαγορά μου θα είναι η Coca Cola για να ξαναβάλω κοκαΐνη» στο αναψυκτικό, έγραψε ο μεγιστάνας των Tesla και Space X που αγόρασε την πλατφόρμα των σχεδόν 400 εκατομμυρίων χρηστών, έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

Ο Μασκ είχε εκφράσει αρκετές φορές την άποψη πως οι ελεγκτές περιεχομένου του Twitter το «παρακάνουν και παρεμβαίνουν υπερβολικά» στην πλατφόρμα, την οποία θεωρεί ως την «de facto πλατεία του διαδικτύου». «Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία όπου συζητούνται θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας», λέει ο Μασκ, την ώρα που οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους για το μέλλον της ρητορικής μίσους στην πλατφόρμα και την επιστροφή μπλοκαρισμένων χρηστών όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μιλώντας για ελευθερία του λόγου, απλώς εννοώ αυτό που σημαίνει και για τον νόμο. Είμαι κατά της λογοκρισίας που ξεπερνά τα όρια του νόμου. Αν οι άνθρωποι θέλουν λιγότερη ελευθερία έκφρασης, θα ζητήσουν από την κυβέρνηση να ψηφίσει νόμους. Ως εκ τούτου, το να υπερβεί κανείς τον νόμο είναι αντίθετο στην θέληση του λαού», διαβάζει κανείς στο tweet που ο Μασκ έχει «καρφιτσώσει» στην κορυφή του επίσημου προφίλ του, από τις 26 Απριλίου έως και σήμερα.

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally