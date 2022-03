Ο Μάικ Τάισον πουλάει γλυκίσματα σε σχήμα αυτιού- Σε ανάμνηση του θρυλικού αγώνα του 1997

Οι λάτρεις της πυγμαχίας θα θυμούνται τον περίφημο αγώνα για το πρωτάθλημα βαρέων βαρών WBA του 1997, τότε που ο θρυλικός Μάικ Τάισον δάγκωσε το αυτί του Έβαντερ Χόλιφιλντ.



Τώρα, δυόμιση δεκαετίες μετά ο Τάισον λανσάρει μια σειρά βρώσιμων ειδών κάνναβης, τα «Mike Bites» σε σχήμα (τι άλλο;), αυτιού με ένα κομμάτι που λείπει. Όπως ακριβώς και στην υπόθεση Χόλιφιλντ.



Η προσφορά θα είναι μέρος της εταιρείας κάνναβης του μποξέρ, Tyson 2.0, η οποία έχει επεκτείνει τις πωλήσεις της σε περισσότερα από 100 καταστήματα στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τάισον έχει συχνά διαφημίσει τα οφέλη της κάνναβης, παραδεχόμενος ότι ξοδεύει έως και 40.000 δολάρια το μήνα στο ράντσο του.

Η εταιρεία του ισχυρίζεται ότι στην ακμή του, ο διάσημος πυγμάχος είχε χρησιμοποιήσει κάνναβη «για να χαλαρώσει το σώμα του και να συγκεντρώσει το μυαλό του».



«Αυτά τα αυτιά έχουν πραγματικά ωραία γεύση!» έγραψε ο ίδιος στο Twitter.



Τα «Mike Bites» θα πωλoύνται σε ιατρεία κάνναβης στην Καλιφόρνια, τη Μασαχουσέτη και τη Νεβάδα.

Holy ears! They’re finally here! Go get your Mike Bites now 👂😤 pic.twitter.com/BCbXcdYcra