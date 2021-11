Ο Μάικ Τάισον είπε πως η κάνναβη τον κάνει να νιώθει «άλλος άνθρωπος» και ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέας σειράς σχετικών προϊόντων για όσους αναζητούν συναισθηματική και σωματική ανακούφιση.

«Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την αγάπη προς την ιατρική», είπε ο συνιδρυτής και επικεφαλής της Tyson 2.0. «Αφιερώνω πολύ χρόνο στην καλλιέργεια και την ανακάλυψη του σωστού είδους. Έχει γίνει αρκετά περίπλοκο, αλλά είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής μου», συμπλήρωσε.

Ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών εγκαινίασε τη νέα γραμμή προϊόντων σε συνεργασία με την Columbia Care, αμερικανικό πάροχο προϊόντων κάνναβης με 99 σημεία διανομής σε 16 πολιτείες.

Our partnership with @MikeTyson is coming to CO next week, kicking off in @TGScolorado dispensaries on 11/26. To celebrate the news, we’re hosting giveaways including a chance to tour cultivation with Mike. More on @Benzinga: https://t.co/YqfIS05O91 $CCHW $CCHWF #ColumbiaCare