Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει το Reuters για το «σχέδιο απέλασης 240.000 Ουκρανών προσφύγων»

Ο Λευκός Οίκος απάντησε στο δημοσίευμα του Reuters, που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να απελάσει περίπου 240.000 Ουκρανούς πρόσφυγες.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, έγραψε στο Χ: «Αυτά είναι περισσότερα fake news από το Reuters, βασισμένα σε ανώνυμες πηγές που δεν έχουν ιδέα για τι μιλούν. Η αλήθεια: καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί αυτή τη στιγμή».

