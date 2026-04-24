«Ο κόσμος μου κατέρρευσε»: Ο γιος του Ρομπ Ράινερ μιλά για τη δολοφονία των γονιών του

Ο Τζέικ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη Ρομ Ράινερ και της Μισέλ Ράινερ, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία των γονιών του στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες τον περασμένο Δεκέμβριο, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε τι είχε συμβεί.

Σε ανάρτησή του στο Substack, ανέφερε ότι βρισκόταν στην κηδεία ενός στενού φίλου του, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από την αδελφή του Ρόμι, η οποία του είπε ότι ο πατέρας τους ήταν νεκρός.

Λίγα λεπτά αργότερα, όπως έγραψε, πληροφορήθηκε ότι είχε δολοφονηθεί και η μητέρα του. «Ο κόσμος μου, όπως τον γνώριζα, είχε καταρρεύσει. Ήμουν σε κατάσταση σοκ», ανέφερε.

«Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ότι έπρεπε να πάω στο σπίτι όπου μεγάλωσα. Έπρεπε να βρω την αδελφή μου. Έπρεπε να καταλάβω τι στο καλό είχε συμβεί».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι πήρε ταξί από το κέντρο του Λος Άντζελες προς το οικογενειακό σπίτι στο Μπρέντγουντ, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή «αφόρητη». «Τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το πώς είναι να χάνεις και τους δύο γονείς σου την ίδια στιγμή», έγραψε.

«Είναι υπερβολικά οδυνηρό για να το συλλάβεις. Ακόμη ξυπνάω κάθε πρωί και πρέπει να πείσω τον εαυτό μου ότι όχι, δεν είναι όνειρο. Αυτή είναι πράγματι η ζωντανή μου κόλαση».

Jake Reiner, the eldest son of renowned director Rob Reiner and his wife Michele Reiner, is speaking out in a rare statement, saying, "I still wake up every morning having to convince myself that, no, it’s not a dream."



Ο Ρομ Ράινερ και η Μισέλ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι στις 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Λίγο αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν τον γιο τους, Νικ Ράινερ, ως ύποπτο για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Τον Φεβρουάριο, του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και για τις δύο κατηγορίες.

Ο Ρομπ Ράινερ, σκηνοθέτης γνωστών ταινιών όπως «Stand by Me» και «When Harry Met Sally», ήταν 78 ετών. Η Μισέλ Ράινερ, αναγνωρισμένη φωτογράφος και παραγωγός κινηματογράφου, ήταν 70 ετών.

Στη μακροσκελή ανάρτησή του, ο Τζέικ Ράινερ αναφέρθηκε εκτενώς στη θλίψη του και στη σχέση που είχε με τους γονείς του. Στο τέλος του κειμένου έκανε μόνο έμμεση αναφορά στον αδελφό του, χωρίς να τον κατονομάσει.

Jake Reiner, the eldest son of renowned director Rob Reiner and his wife Michele Reiner, is speaking out in a rare statement, saying, "I still wake up every morning having to convince myself that, no, it’s not a dream." https://t.co/2R4cHiM3xI pic.twitter.com/FmD75ufpAr — ABC News (@ABC) April 24, 2026

«Χάσαμε περισσότερο από τη μισή οικογένειά μας εκείνο το βράδυ με τον πιο βίαιο τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς», έγραψε. «Κάθε απώλεια γονέα είναι συντριπτική, όμως τίποτα δεν συγκρίνεται με το να χάνεις και τους δύο την ίδια στιγμή και, επιπλέον, να βρίσκεται ο αδελφός σου στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατανοεί το δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση, αλλά ξεκαθάρισε πως ορισμένες απαντήσεις θα δοθούν μόνο μέσα από τη δικαστική διαδικασία, ενώ άλλα ζητήματα θα παραμείνουν ιδιωτικά.

«Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει ερωτήματα για το τι συνέβη. Ορισμένες απαντήσεις θα έρθουν με τον χρόνο», ανέφερε.

«Όμως κάποια κομμάτια αυτής της ιστορίας ανήκουν μόνο στην οικογένειά μας και η προστασία της ιδιωτικότητάς τους είναι ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουμε ό,τι λίγο απέμεινε από κάτι που μας αφαιρέθηκε».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο λόγω της γνωστής πορείας του Ρομπ Ράινερ στον κινηματογράφο όσο και επειδή στο επίκεντρο της ποινικής έρευνας βρίσκεται μέλος της ίδιας της οικογένειας.

Η δίκη του Νικ Ράινερ αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από CBS

