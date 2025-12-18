Οι Ράινερ θα συναντούσαν τους Ομπάμα το βράδυ της δολοφονίας τους

Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι εκείνη και ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, είχαν προγραμματίσει να συναντήσουν τους μακροχρόνιους φίλους τους Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ το βράδυ της δολοφονίας τους.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του εντοπίστηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ την Κυριακή, με βασικό ύποπτο, τον γιο τους Νικ.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», η πρώην πρώτη κυρία μίλησε για το ζευγάρι και τη σχέση του Μπάρακ Ομπάμα και της ίδιας με τους Reiner.

«Τους γνωρίζαμε εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Και επρόκειτο να τους δούμε εκείνο το βράδυ», ανέφερε αρχικά. «Και επιτρέψτε μου να πω αυτό», συνέχισε, «σε αντίθεση με κάποιους άλλους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είναι από τους πιο αξιοπρεπείς και θαρραλέους ανθρώπους που θα θέλατε να γνωρίσετε».

Η Μισέλ Ομπάμα θέλησε να ξεκαθαρίσει, ότι: «Δεν είναι διαταραγμένοι ή τρελοί».

Το σχόλιό της ήλθε μετά τις αντιδράσεις με το μήνυμα Τραμπ, στο οποίο αναφέρεται στον Reiner με απαξιωτικούς και ειρωνικούς χαρακτηρισμούς, αποδίδοντας -χωρίς καμία τεκμηρίωση- τον θάνατό του σε αυτό που αποκαλεί «Trump Derangement Syndrome». Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιεί συχνά για να περιγράψει σφοδρούς επικριτές του. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «εμμονή» του σκηνοθέτη με το πρόσωπό του και για «παράνοια», την οποία συνδέει με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. Η ανάρτηση καταλήγει με τη φράση «ας αναπαυθούν εν ειρήνη», ωστόσο ο τόνος και το περιεχόμενό της έχουν ήδη προκαλέσει επικρίσεις, καθώς παρεμβαίνουν πολιτικά σε μια υπόθεση που ερευνάται ως ανθρωποκτονία και αφορά τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα την αιτία θανάτου του ζεύγους, ενώ η αστυνομία του Λος Άντζελες συνεχίζει τις έρευνες. Όπως μετέδωσε το Associated Press, ο γιος του ζευγαριού, Νικ, βρίσκεται υπό κράτηση σε σχέση με τους φόνους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να συνδέει τον θάνατό τους με όσα υποστηρίζει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ο Rob Reiner υπήρξε τα τελευταία χρόνια έντονος επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και είχε εκφράσει δημόσια τις πολιτικές του θέσεις, γεγονός που τον έφερε επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τον πρώην και νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Ένα πολύ θλιβερό γεγονός συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Rob Reiner, ένας βασανισμένος και προβληματικός, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και κωμικός ηθοποιός, απεβίωσε μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ, σύμφωνα με πληροφορίες εξαιτίας της οργής που προκάλεσε στους άλλους μέσω της τεράστιας, αδιάλλακτης και ανίατης προσβολής του από μια νοητικά παραλυτική ασθένεια, γνωστή ως Σύνδρομο Διαταραχής από τον Τραμπ (Trump Derangement Syndrome – TDS).

Nick Reiner: Η εμφάνισή του στο δικαστήριο

Ο Nick Reiner εμφανίστηκε την Τετάρτη για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου στο Λος Άντζελες, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ο 32χρονος παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να δηλώσει ένοχος ή αθώος, με αποτέλεσμα η απαγγελία κατηγοριών να μετατεθεί για τις 7 Ιανουαρίου, έπειτα από συμφωνία υπεράσπισης, εισαγγελίας και δικαστηρίου. Η αρχική του εμφάνιση είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε καθώς δεν είχε λάβει ιατρική έγκριση για μεταγωγή από τις φυλακές.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε λίγα λεπτά. Ο Reiner απάντησε μόνο «ναι, αξιότιμη δικαστή» όταν ρωτήθηκε από τη δικαστή Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ αν κατανοεί το συνταγματικό του δικαίωμα σε ταχεία εκδίκαση, από το οποίο παραιτήθηκε, αποδεχόμενος την αναβολή της απολογίας του. Παρέμεινε εκτός οπτικού πεδίου των δημοσιογράφων μέσα στην αίθουσα και, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το δικαστήριο, φορούσε ειδικό γιλέκο πρόληψης αυτοτραυματισμού, ενώ ήταν δεμένος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο συνήγορός του Άλαν Τζάκσον δήλωσε έξω από το δικαστήριο ότι «δεν συνέβη τίποτα ουσιαστικό» κατά τη σημερινή εμφάνιση και ζήτησε να δοθεί χρόνος ώστε η υπόθεση να εξεταστεί «με προσοχή, χωρίς βιασύνη στην κρίση και χωρίς άλματα σε συμπεράσματα».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για υπόθεση με «εξαιρετικά σύνθετα και σοβαρά ζητήματα», χαρακτηρίζοντάς τη «καταστροφική τραγωδία» για ολόκληρη την οικογένεια.