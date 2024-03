Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κάλεσε το στρατό να εντείνει τις πραγματικές πολεμικές ασκήσεις

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε την Τετάρτη στρατιωτική βάση εκπαίδευσης στα δυτικά της χώρας και κάλεσε τους στρατιώτες να εντείνουν τα «πραγματικά στρατιωτικά γυμνάσια» και τις προετοιμασίες για πόλεμο.

Ο κληρονομικός ηγέτης στις φωτογραφίες που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA) εμφανίστηκε στη στρατιωτική βάση με μαύρο δερμάτινο μπουφάν και φωτογραφήθηκε ανάμεσα σε στρατιώτες με στολή παραλλαγής.

Σε μία από τις φωτογραφίες ο Κιμ επιθεωρεί το στράτευμα ενώ οι εκπαιδευόμενοι τον επευφημούν, σε άλλη φωτογραφία παρακολουθεί τις στρατιωτικές ασκήσεις με κυάλια και σε άλλη ποζάρει με τουφέκι AK-74. Στην επιθεώρηση τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας συνόδευαν ο υπουργός Άμυνας Κανγκ Σουν Ναμ και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του στρατού.

Η Βόρεια Κορέα καταδίκασε την Τρίτη τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των δύο χωρών και προειδοποίησε πως θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα». Το υπουργείο Άμυνας της Βόρειας Κορέας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την ετήσια στρατιωτική άσκηση «Ασπίδα Ελευθερίας», η οποία ξεκίνησε την Δευτέρα και θα έχει διάρκεια 11 ημερών με απώτερο σκοπό να ενδυναμωθεί η αποτρεπτική ικανότητα ενάντια στις πυρηνικές απειλές της Βόρειας Κορέας.

«Οι ΗΠΑ και η Δημοκρατία της Κορέας θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την λανθασμένη επιλογή καθώς γνωρίζουν πως αυτή προκαλεί ανησυχία στην ασφάλειά τους σε σοβαρό επίπεδο ανά πάσα στιγμή», τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

