Ο Κιμ Γιονγκ Ουν άλλαξε γκαρνταρόμπα- Viral το καπέλο σαφάρι style

Η νέα εμφάνιση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν με το λευκό σακάκι και το ψάθινο, σαφάρι καπέλο του έγινε viral στo Twitter.

Ο Κιμ ξέφυγε από τη συνηθισμένη μαύρη ενδυμασία του και φόρεσε έναν λευκό σακάκι με καπέλο σε στυλ σαφάρι για να παρακολουθήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε μια άγνωστη τοποθεσία στη Βόρεια Κορέα την περασμένη εβδομάδα.

Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν προχθές με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάζουν την αλλαγή του στην γκαρνταρόμπα του, συγκρίνοντάς τον με είδωλα της ποπ κουλτούρας.

Ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε ένα GIF του Richard Attenborough από την ταινία «Jurassic Park» του 1993 όπου φορούσε ένα λευκό πουκάμισο και ένα χακί καπέλο.

Η εικόνα συνδυάστηκε με το απόσπασμα, «Welcome to Jurassic Park».

No one:



Kim Jong Un: Welcome… to Jurassic Park! pic.twitter.com/GoqS6LpMCt — Luke (@lukestar1988) October 12, 2022

Ένας άλλος χρήστης του Twitter δημοσίευσε μια φωτογραφία της Νταϊάν Κίτον από την ταινία του 2003 «Something’s Gotta Give», όπου ήταν επίσης ντυμένη με λευκό καπέλο.

Kim Jong Un: Coastal Grandmother Icon. pic.twitter.com/SvCNyXVfL6 — Lee Radziwill (@RadziwillLee) October 12, 2022

Ένας άλλος χρήστης έγραψε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναπαριστά το«Instagram Vacation Girl», αξία ανεκτίμητη.Kim Jong Un doing the "Instagram Vacation Girl" is precious. pic.twitter.com/fMnzPolTkj

Με πληροφορίες του FoxNews