Ο Κάνιε Γουέστ έχει εγκατασταθεί σε γήπεδο στην Ατλάντα, όπου θα μείνει μέχρι να ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ του.

Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη- που δεν ήθελε να κατονομαστεί- δήλωσε στο Αssociated Press ότι ο ράπερ σχεδιάζει να παραμείνει στο Mercedes-Benz Stadium στην Ατλάντα όσο δουλεύει το «Donda», το 10ο στούντιο άλμπουμ του. Εκπρόσωπος του γηπέδου το επιβεβαίωσε στο Rolling Stone.

Το άλμπουμ αναμενόταν να κυκλοφορήσει την προηγούμενη Παρασκευή, μία ημέρα αφότου έκανε «πρεμιέρα» σε ένα event ακρόασης στο εν λόγω γήπεδο. Τώρα, αναμένεται στις 6 Αυγούστου.

Στο άλμπουμ ο Κάνιε Γουέστ αναφέρεται και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ένα στίχο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο τραγούδι με τον τίτλο «Junya» ο ράπερ τραγουδά «Let me be honest/I'm one with the bucks boy/Let me Giannis».

Ο βραβευμένος με 21 Grammy καλλιτέχνης έχει δώσει στο νέο άλμπουμ το μικρό όνομα της μητέρας του. Η Ντόντα Γουέστ πέθανε στα 58 της χρόνια το 2007, εξαιτίας επιπλοκών έπειτα από πλαστική επέμβαση.

Η νέα δουλειά του 44χρονου περιλαμβάνει πολλές συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων με τον Jay Z.

"Made in the image of GOD, that's a Selfie" - Jay Z



Kanye West & Jay Z did that! 🐐 🐐 #DONDApic.twitter.com/oGtBiZjXGr — Akpraise (@AkpraiseMedia) July 23, 2021

Τις προηγούμενες ημέρες ο Γουέστ έδωσε μια γεύση από το νέο άλμπουμ στο Instagram. Δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο για το τραγούδι «No Child Left Behind», στο οποίο εμφανίζεται η πρωταθλήτρια του στίβου Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον. Η σπρίντερ θεωρούνταν από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. των Ολυμπιακών αγώνων, αλλά έμεινε εκτός όταν βρέθηκε θετική σε κάνναβη.