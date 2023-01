Ο Ιρανός πρέσβης δεν χαιρέτισε την βασίλισσα Λετίθια- Ειδική αναλύει την κίνηση

O βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας υποδέχθηκαν το διπλωματικό σώμα στο παλάτι την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού ο πρέσβης του Ιράν δεν έσφιξε το χέρι της βασίλισσας.

Συγκεκριμένα, όταν ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Μαδρίτη, Hassan Ghashghavi, πλησίασε το βασιλιά και τη βασίλισσα, έσφιξε το χέρι του βασιλιά Φελίπε, αλλά όχι της βασίλισσας Λετίθια. Ούτε η ίδια η βασίλισσα της Ισπανίας πάντως άπλωσε το χέρι της προς τον πρέσβη, όπως κατεγράφη σε σχετικό βίντεο.

Η ειδική στη γλώσσα του σώματος Judi James μίλησε στην Express.co.uk προκειμένου να εξηγήσει τι συνέβη εκείνη τη στιγμή και αν επρόκειτο για κίνηση «σνομπ» από την πλευρά του πρέσβη.

«Εδώ υφίστανται κανόνες εθιμοτυπίας, που κάνουν αυτήν την κίνηση να φαίνεται λιγότερο ως δημόσια εκδήλωση σνομπισμού και περισσότερο ως τήρηση του ιρανικού κανόνα», αναφέρει.

Στην ιρανική κουλτούρα, οι άνδρες και οι γυναίκες γενικά δεν κάνουν χειραψία, εκτός αν η γυναίκα απλώσει πρώτα το χέρι της και ο άνδρας είναι πρόθυμος να ανταποδώσει τη χειρονομία, αναφέρει η Express.co.uk.

Η ειδικός συνέχισε: «Φαίνεται ότι η γυναίκα είναι αυτή που θα υποκινήσει μια χειραψία, με τον άνδρα να επιλέγει αν θα ανταποδώσει ή όχι». «Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλέστερη επιλογή θα μπορούσε να είναι να κάνει ό,τι έκανε η βασίλισσα Λετίσια και να κρατήσει το χέρι της στο πλευρό της» υποστηρίζει.

AlinejadMasih: RT @ksadjadpour: The Islamic Republic of Iran’s Ambassador in Madrid, Hassan Ghashghavi, refuses to shake hands with Queen Letizia of Spain pic.twitter.com/YMSVibxIOK