Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός έφαγε ψάρι από τη Φουκουσίμα- Για να δείξει ότι είναι ασφαλές

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και τρεις υπουργοί του έφαγαν σασίμι από τα ψάρια της Φουκουσίμα κατά τη διάρκεια γεύματος την Τετάρτη για να δείξουν ότι είναι ασφαλή

Η προσπάθεια του Ιάπωνα πρωθυπουργού και των υπουργών να αποδείξουν ότι τα ψάρια της περιοχής είναι ασφαλή, έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης να ρίξει στον Ειρηνικό νερά απ’ το πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida and several members of the government publicly ate fish and seafood from the ocean, where purified water is dumped from the Fukushima nuclear power plant.



