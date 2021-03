Ο George R.R. Martin υπέγραψε συμφωνία με το HBO για αρκετές τηλεοπτικές σειρές, τόσο για το δίκτυο, όσο και για την πλατφόρμα streaming του, HBO Max.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter ο συγγραφέας, δημιουργός του κόσμου του «Game of Thrones», υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με οκταψήφια αμοιβή με το HBO. Ο Μάρτιν- ο οποίος έχει κερδίσει τέσσερα Grammy- επί του παρόντος εμπλέκεται σε πέντε πρότζεκτ του δικτύου.





Σε αυτά περιλαμβάνεται το «House of the Dragon», ένα prequel που διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», το οποίο θα επικεντρωθεί στον οίκο των Ταργκάριεν. Η παραγωγή της σειράς δέκα επεισοδίων αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, με πρωταγωνιστές τους Ολίβια Κουκ, Έμα Ντ’Αρσι, Πάντι Κόνσινταϊν και Ματ Σμιθ. Η σειρά θα προβληθεί το 2022.

Άλλα πρότζεκτ στα οποία εμπλέκεται ο Martin περιλαμβάνουν μια σειρά με τον προσωρινό τίτλο «10.000 Ships», για την πριγκίπισσα-πολεμίστρια Νιμέρια, που έζησε 1.000 χρόνια πριν από τα γεγονότα στα βιβλία του Μάρτιν.

Επίσης, στα πρότζεκτ είναι ένα spinoff του «House of the Dragon», που θα ακολουθεί τον Κόρλις Βελέριον, γνωστό και ως Sea Snake, μια σειρά που διαδραματίζεται στο Flea Bottom, μια μεταφορά των τριών νουβέλων του Martin που ακολουθούν τον Σερ Ντάνκαν τον Ψηλό, που αργότερα έγινε ο Έγκον Ταργκάριεν και μια σειρά κινουμένων σχεδίων.

Επίσης ο Martin είναι εκτελεστικός παραγωγός στη μεταφορά στην οθόνη των βιβλίων «Who Fears Death» της Νέντι Οκαράφορ και «Roadmarks» του Ρότζερ Ζελάνζι. Την ίδια ώρα, ετοιμάζεται ταινία για το Netflix βασιζόμενη στο βιβλίο του Martin «Sandkings», που εκδόθηκε το 1979.

Την ίδια ώρα όμως οι φαν του συγγραφέα περιμένουν ακόμη το έκτο βιβλίο της σειράς στην οποία βασίστηκε το «Game of Thrones». Το «The Winds of Winter» είναι στα σκαριά εδώ και χρόνια και τον προηγούμενο μήνα ο Martin ανέφερε στο blog του ότι πέρυσι έγραψε «εκατοντάδες και εκατοντάδες» σελίδες του βιβλίου.

«Έχω ακόμη εκατοντάδες σελίδες να γράψω για να ολοκληρώσω επιτυχώς το μυθιστόρημα. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το 2021. Ελπίζω», έγραψε ακόμη, αλλά αρνήθηκε να κάνει πρόβλεψη για το πότε θα το τελειώσει, επειδή κάποιοι… καραδοκούν στο διαδίκτυο να τον «σταυρώσουν» κάθε φορά που πέφτει έξω σε αυτή την εκτίμηση.

Με πληροφορίες από Guardian