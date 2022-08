O Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ζελένσκι: «Δεν θέλουμε νέο Τσερνόμπιλ, είμαστε στο πλευρό των Ουκρανών φίλων μας»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε σήμερα στην Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Λβιβ.

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στην Ουκρανία και εξέφρασε ανησυχία για τον κίνδυνο ενός «νέου Τσερνόμπιλ» αναφερόμενος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την εξεύρεση λύσης. Ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε στο πλευρό των Ουκρανών φίλων μας», είπε ο Ερντογάν προτού υπογραμμίσει ότι δεν επιθυμεί ένα «νέο Τσερνόμπιλ».

#Turkey and #Ukraine signed a memorandum on the restoration of infrastructure destroyed as a result of the war. pic.twitter.com/SD0exfGzmo

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αποκάλυψε ότι συμφώνησε με τις παραμέτρους μιας πιθανής αποστολής κλιμακίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη Ζαπορίζια, τονίζοντας ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις της στην περιοχή και να αποσύρει αμέσως τα στρατεύματά της από τον πυρηνικό σταθμό.

Αναφερόμενος στην επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε Μόσχα και Κίεβο να επιδείξουν «πνεύμα συμβιβασμού» και να διασφαλίσουν την επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

«Από την πρώτη ημέρα, όλες οι πλευρές εργάστηκαν επαγγελματικά και με καλή πίστη» για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών, είπε ο Γκουτέρες και συνέχισε «Απευθύνω έκκληση να συνεχιστεί αυτό και να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια με πνεύμα συμβιβασμού ώστε να διευθετηθούν οριστικά όλες οι δυσκολίες».

#UPDATE President Volodymyr Zelensky on Thursday praised the first visit to Ukraine since the start of the war by Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan, who helped broker a grain deal between Kyiv and Moscow pic.twitter.com/0zOB9pL011