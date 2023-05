Ο Ερντογάν αποκοιμήθηκε σε διακαναλική συνέντευξη- Άναυδοι οι παρουσιαστές

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης, τη στιγμή που δεχόταν ερώτηση για το PKK.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθυνόταν στους τηλεθεατές των τουρκικών τηλεοπτικών σταθμών Α Haber και ATV, όταν κάποια στιγμή φάνηκε να μην μπορεί να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια του με την ερώτηση της δημοσιογράφου να μένει τελικά αναπάντητη.

Μόλις ο σκηνοθέτης συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, έστρεψε την κάμερα ξαφνικά προς τη δημοσιογράφο. Η ίδια από την πλευρά της, συνέχισε να μιλά κοιτάζοντας τον συμπαρουσιαστή της με απορία.

Δείτε το απόσπασμα:

Erdogan fell asleep during the interview.



Turkish President Recep Tayyip Erdogan fell asleep briefly during a live television interview. pic.twitter.com/RQIiSO2Sm9